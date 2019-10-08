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東方匯理：金價1450美元可買

【明報專訊】全球避險情緒高漲，黃金早前經歷一段強勁升勢後，近期升浪稍為降溫。東方匯理財富管理外匯及貴金屬諮詢部環球主管Davis Hall接受本報專訪時表示，在各國央行，還有中、俄兩國持續買入黃金，需求續升但供應有限下，料短線金價或見調整，但長線仍可持續升勢，建議投資者可在金價回落到每盎司1450美元水平後買入。

明報記者 王俊騏

Davis Hall認為，全球有多達7萬億美元負利率債券，投資者忽略信貸風險；加上當金價處於6年高位同時，2月波動指數（VIX）卻處於兩年來低位，較2016年英國脫歐公投時更低，種種情况令人擔心。面對市况續趨波動，他建議投資者宜在資產組合中，加入黃金對冲保護，比例大約為5至10%；建議組合可分為55%股票，33%債券和10%黃金會較好。從往績看，持有黃金作對沖的資產組合，表現也略勝沒有黃金的組合。雖然持有黃金沒有利息收益，但他指投資者也可透過黃金期權，利用市場波動，產生年均2%至3%回報。

Davis認為在早前金價升幅甚強下，短線金價見頂和調整合理，但維持長線看好的觀點，除非全球明顯通脹、經濟增長和減少負債。在全球負利率環境下，他指沒有利率、央行發行和負債的黃金，前景正面。他又指在貿戰環境下，各國都爭相讓自家貨幣貶值，以對冲關稅損失，在這情况下總有其他資產升值，今年兌美元表現最佳的便是貴金屬，跑贏主要貨幣。他相信，當金價回落到1450美元時，便是較佳的買入時機，並指1380美元為一個重要水平，一旦破位便是這股升浪的危險信號，明年目標價設於1600美元。

美元於全球貿易地位漸降

中美貿易戰也是一個重要因素。在中俄兩國各受西方制裁和被美國加徵關稅，推動雙方關係變得緊密，並更不願持有美元資產。兩國貿易同時更頻繁，他稱由2001年起俄國對內地石油出口大增5倍，中國已成為其最大客戶 。在雙方都不願持有美元下，俄國寧願中方以人民幣支付購買石油，並再以人民幣買入黃金，反映在上海黃金交易所的流通量明顯增加，並意味美元在全球貿易中的地位逐漸降低。而中俄兩國的黃金佔外匯儲備比例仍低，如內地只有約3%，俄國也只是有約20%，意味尚有增長空間，中國也願意提升其佔比，多於增持美國國債。

聯儲局減息料陸續有來

除了中俄需求增加，各國央行去年也共買入674噸黃金，而全球年均產量則達到3333噸，即單是央行便佔近兩成，未計中國和印度等國的消費方面需求。今年上半年央行則買了347噸黃金，已多於去年同期水平。央行、以至中國和印度需求上升，但他指出黃金產量有限，估計過去至今全球共有約19萬噸黃金，相當於兩個奧運標準泳池的體積，經不斷開採後估計現地面下的黃金只有約5.4萬噸，除以年均供應3333噸，意味約16年後便會消耗，反映黃金供不應求。

今年美元屢次轉強，多番壓抑金價升勢。Davis指縱使美國總統特朗普期望美元貶值，多番呼籲聯儲局減息，但其每一舉動都是推動美元走強。然而，他指大家常用的美匯指數，其歐元比例較重未反映實况，透過使用廣義貿易加權美元指數，可發現美元已經創歷史新高，並考慮到明年便是總統大選，料不論共和和民主黨都不願見美元太強影響出口。他料聯儲局減息陸續有來，並會再擴大資產負債表，使美元轉弱。

在美國錄得貿易和財政赤字，息口回落，以及政治不確定性因素，各國不願再持有美債下，他估計美元漸不再成全球貨幣，並不再跑贏大市。他相信現只是美元走弱的開始，隨港元與美元掛鈎，他亦建議本港投資者目前可考慮分散其他被低估的貨幣。他指在歐洲央行負利率情况下，還有一個歐洲國家正在加息—挪威，其本身有貿易順差和高信貸評級，沒有負債，隨其經濟好轉和在全球都在減息背景下，其貨幣挪威克朗變成相對高息貨幣，與美國息差正在收窄，認為投資者可以留意。

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