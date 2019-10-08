新港城交投連月挫 呎價守1.7萬

明報記者 葉煜燊

新港城自今年4月錄得雙位數成交後，成交量急挫，連續5個月均錄個位數成交量，惟未對屋苑樓價有太大影響，平均實呎維持在1.7萬元水平，7月份平均實呎更高見17933元。

中原地產分行經理梁偉健解釋，5月份開始受中美貿易戰及社會衝突雙重打擊，屋苑成交量頓時驟降，大部分業主均願增加議價空間高達一成求售，從而造就可承做六成按揭、600餘萬元的2房單位成交，令呎價企穩1.7萬元。他補充，單計過去3個月，便有近九成成交屬於2房單位。

廣源邨未補價實呎7336元破頂

雖然社會氣氛未見好轉，但隨着業主願意減價，過去一個月十大屋苑共錄得187宗成交，按月急彈近九成，公營房屋更再錄得新高價成交。萬方地產高級客戶經理葉搏麟表示，沙田廣源邨廣松樓高層18室，實用面積443方呎，單位原為2房間隔，原業主及後改裝為3房，以325萬元（未補地價）售出，實呎7336元，呎價創屋邨未補價市場新高，較今年6月的高位7191元再貴2%。原業主於2001年6月以20萬元(未補地價)購入，持貨18年，帳面獲利305萬元或15倍。

荃中六屍案同層戶400萬沽

即便凶宅同層亦獲買家承接。市場消息指，荃灣中心17座低層F室，同層單位於1996年曾發生六屍命案，實用面積329方呎，以400萬元易手，實呎12200元，低市價逾一成。原業主2016年以255萬元購入，持貨3年，帳面獲利145萬元或57%。

將廣2房半年首跌穿700萬

另外，有業主看淡後市沽貨止賺離場。美聯物業營業經理林志堅表示，將軍澳廣場2座低層D室，實用面積428方呎，屬2房間隔，原業主自7月初以830萬元放盤，累減160萬元或約19%，終以670萬元獲同區上車客承接，實呎15,654元，為屋苑近半年來同類首度跌穿700萬元水平，是次成交價亦較市價低約16%。原業主於2015年6月以536萬元購入，持貨4年，帳面獲利134萬元或25%。

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