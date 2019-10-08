明報記者 張允亭

攝影 鄧宗弘

峻源位於落禾沙里1號，由3座住宅大廈組成，提供148個分層單位，單位實用面積879至2678方呎（最大為特色戶）。屋苑主打大單位，不設1房、2房細單位，標準戶型由3房間隔起，主攻換樓家庭客市場；每座大廈的標準樓層設有2至3伙，並配備兩部住客升降機及1部貨運升降機。

3房單位起 主攻換樓家庭客

景觀方面，單位向北可望海星灣、吐露港和赤門海峽一帶的優美海景；向南可遠眺馬鞍山郊野公園的翠綠山景。

峻源主打800方呎以上大單位，其中最接近項目入口的第1座，標準單位均為4房雙套間隔，除了主人睡房為套房外，另外兩間睡房裏各設一門，讓住戶可以進入位於兩房之間的浴室；換言之，若使用人士將浴室向另一房間的門鎖上，即變身為一間套房，屬豪宅甚為罕見的開則。

發展商開放兩個無改動示範單位以供參觀，其中一個以2座12樓A室為藍本，實用面積1185方呎，屬3房1套連工作室及廁所間隔。大門及玄關位置闊約1.4米，方便大型家具進出。客飯廳以長形開則，佔地約340方呎，樓層高度為3.28米（約11呎），高樓底設計提升整體空間感，客飯廳兩幅牆設有大玻璃窗，其中一幅設有趟門連接43方呎露台。

樓層高度11呎 空間感佳

廚房採用傳統梗廚設計，配備家電以法國品牌De Dietrich為主；另工作室連廁所亦設於廚房內，可作工人房。兩間睡房開則相同，間隔方正，易於擺放家具，並裝有落地玻璃窗，可增加室內光線，同時擴闊景觀。主人睡房設有玻璃趟門，外連工作平台；主人浴室佔地約80方呎，空間寬敞，設有大玻璃窗，同時備有雙臉盆、淋浴間及浴缸。

另一個示範單位則參照2座16樓B室，實用面積922方呎，同屬3房1套連工作間及廁間隔，單位客飯廳呈曲尺形設計，飯廳及客廳區域空間分明；廚房配備白色工作枱及廚櫃，浴室設有雙門鏡櫃，備有淋浴間。主人睡房以長形開則，約130方呎；另這類開則單位的連廁工作室並非設於廚房內。

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