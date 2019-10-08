經濟

香港地產

下一篇 上一篇

西九1房租務活躍 匯璽呎租60元

【明報專訊】雖然暑假住宅租務旺季已過去，兼且近日社會氛圍因政府推出《禁蒙面法》引發更激烈衝突，但西九龍個別新入伙盤或半新盤的一房單位租務仍算活躍，其中海柏匯、匯璽II一房戶的實呎租金，高見50至60元水平。

匯璽II月租1.65萬

新地（0016）近日主力發售南昌站匯璽III之際，同系已屆現樓的匯璽II，新錄一宗一房單位租務成交。

美聯營業經理黃永財表示，上述匯璽II第5B座中層E室，屬實用面積270方呎1房間隔，以月租1.65萬元獲承租，實呎租金61元；業主於2018年9月以692.49萬元購入單位，按現水平租金計，享租金回報率2.85厘。

海柏匯1房呎租51元 租金回報4厘

與此同時，深水埗半新盤海柏匯亦新錄一宗租務成交；中原副區域營業董事歐陽振邦表示，海柏匯高層C室，實用面積277方呎，採一房另設儲物房間隔，新近以月租1.4萬元租出，實呎租金約51元；業主於2016年6月以410萬元購入單位，現享4.1厘租金回報率。

不過，荔枝角西九四小龍之一的碧海藍天，卻新錄一宗低於市價約一成的租務成交。

香港置業首席分區董事方文偉表示，上述碧海藍天1座中低層F室，屬2房間隔，實用面積494方呎，業主叫價約2萬元放租約1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2000元或10%，以1.8萬元租出，實用呎租36.4元。

碧海藍天兩房呎租36元 低市價一成

資料顯示，屋苑同類單位市價呎租介乎約40至42元，即上述實呎租金較市價低約一成。

至於業主，因早於2005年以約337.8萬元購入單位，現享租金回報率6.4厘。

上 / 下一篇新聞

FT：匯控再裁萬人 主要目標歐洲高管 券商指遣散費或達55億 恐拖累第3季業績
FT：匯控再裁萬人 主要目標歐洲高管 券商指遣散費或達55億 恐拖累第3季業績
3高層接連離任 有揣測指部分涉華為
3高層接連離任 有揣測指部分涉華為
港航削部分長途航班
港航削部分長途航班
周末局勢緊張 港股假後開市受考驗
周末局勢緊張 港股假後開市受考驗
長假期現「撳錢潮」 港匯低見7.8449
長假期現「撳錢潮」 港匯低見7.8449
籲港商重拾40年前勇氣走出去 邱騰華：加關稅已準備好 港將受全球經濟放緩打擊
籲港商重拾40年前勇氣走出去 邱騰華：加關稅已準備好 港將受全球經濟放緩打擊
支援非為救而救 助企業「升呢」抗逆
支援非為救而救 助企業「升呢」抗逆
貿發局「格仔舖」助試水温 鼓勵港商產於東盟售予東盟
貿發局「格仔舖」助試水温 鼓勵港商產於東盟售予東盟
施永青：最惡劣情况已過 對港股樓不悲觀
施永青：最惡劣情况已過 對港股樓不悲觀
擁119萬私宅成交數據 中原冀與用家雙贏
擁119萬私宅成交數據 中原冀與用家雙贏
3諾獎經濟學家 分析中美貿易戰
3諾獎經濟學家 分析中美貿易戰
貸款公司瀕爆煲揭內地「謎網」 嘉年華14.6億減值 涉多名內地「富豪債仔」
貸款公司瀕爆煲揭內地「謎網」 嘉年華14.6億減值 涉多名內地「富豪債仔」
中港金融玩家 併購不手軟
中港金融玩家 併購不手軟
百威擬強攻內地 分析：有難度
百威擬強攻內地 分析：有難度
熊貓綠能瘦身為併購做準備
熊貓綠能瘦身為併購做準備
酷派引新股東 配8億股予新譽發展
酷派引新股東 配8億股予新譽發展
美企第3季業績展望黯淡 利潤料降4% 跌幅3年最大
美企第3季業績展望黯淡 利潤料降4% 跌幅3年最大
吉利富豪研合併引擎業務省成本
吉利富豪研合併引擎業務省成本
Burberry與二手奢侈品網站合作
Burberry與二手奢侈品網站合作
張兆聰：體育品牌股穩中求勝之選
張兆聰：體育品牌股穩中求勝之選
趁有能力 先置業安居
趁有能力 先置業安居
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：網上增長勁 美團購12285
金子：網上增長勁 美團購12285
張兆聰：內房銷售佳 合景泰富值博
張兆聰：內房銷售佳 合景泰富值博
蔡金強：香港超穩定體系的崩潰
蔡金強：香港超穩定體系的崩潰
岑智勇：諾發業績改善 估值變吸引
岑智勇：諾發業績改善 估值變吸引
楊書健：安倍趁通脹加銷售稅
楊書健：安倍趁通脹加銷售稅
李聲揚：全球最強股市的啟示
李聲揚：全球最強股市的啟示
謝偉銓：流標地皮入標價宜公開
謝偉銓：流標地皮入標價宜公開
沈永年：有中國人的地方 樓價必升
沈永年：有中國人的地方 樓價必升
黃德几：新意網業績穩定 候5.7元吸
黃德几：新意網業績穩定 候5.7元吸
伍禮賢：政治困擾 維達免疫力強
伍禮賢：政治困擾 維達免疫力強
許繹彬：慎防「股災月」 港股出現反向
許繹彬：慎防「股災月」 港股出現反向
為子女鋪路 按需要選教育基金
為子女鋪路 按需要選教育基金
陳增濤：中華女兒波爾多與太極拳
陳增濤：中華女兒波爾多與太極拳
謝紹榮：「三金」關係不再
謝紹榮：「三金」關係不再
陸振球：吸美公用地產股 一石二鳥
陸振球：吸美公用地產股 一石二鳥
陸振球：貧富懸殊 加劇社會經濟動盪
陸振球：貧富懸殊 加劇社會經濟動盪
林少陽：逼中概股退市 損自由市場聲譽
林少陽：逼中概股退市 損自由市場聲譽
技術取勝：申洲處上升通道
技術取勝：申洲處上升通道
潘迪藍：歐盟可望否極泰來
潘迪藍：歐盟可望否極泰來
蘇沛豐：增長前景明朗 東方教育目標16.5元
蘇沛豐：增長前景明朗 東方教育目標16.5元
李順威：避美國政治問題 選歐日股市
李順威：避美國政治問題 選歐日股市
劉思明：內房宜審慎 建材股更可取
劉思明：內房宜審慎 建材股更可取
何啟聰：揀輕微價外證 美團Call25089
何啟聰：揀輕微價外證 美團Call25089
百威Call11277 留意引伸波幅
百威Call11277 留意引伸波幅
看好金價走勢 S金購11407
看好金價走勢 S金購11407
周顯：逼退市沒收資產 美無相關經驗
周顯：逼退市沒收資產 美無相關經驗
何國良：本月難免波動 理性操作仍可為
何國良：本月難免波動 理性操作仍可為
張佩儀：年金避稅也有風險
張佩儀：年金避稅也有風險
王弼：外資撤不撤 緊急法成敗關鍵
王弼：外資撤不撤 緊急法成敗關鍵
曾淵滄：內房股強者愈強
曾淵滄：內房股強者愈強
湯文亮：為尊敬的老師說一句公道話
湯文亮：為尊敬的老師說一句公道話
陳永傑：樓價下調 成交反彈
陳永傑：樓價下調 成交反彈
廖偉強：留下來就是機會
廖偉強：留下來就是機會
布少明：二手交投差過SARS時
布少明：二手交投差過SARS時
李志成：置業需求熱 一手受追捧
李志成：置業需求熱 一手受追捧
郭思治．推介股份：豐盛服務（0331）
郭思治．推介股份：豐盛服務（0331）
梁冠業．推介股份：中教控股（0839）
梁冠業．推介股份：中教控股（0839）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
盧楚仁：美元強 日圓加元更強
盧楚仁：美元強 日圓加元更強
示威衝突拖慢發展商推盤步伐 10新盤逾4000伙獲批預售卻未推售
示威衝突拖慢發展商推盤步伐 10新盤逾4000伙獲批預售卻未推售
GRAND MARINI次輪沽20伙 佔可售兩成
GRAND MARINI次輪沽20伙 佔可售兩成
朗8一房566萬沽 1個月賣平6%
朗8一房566萬沽 1個月賣平6%
十大屋苑上月124宗登記 9個月新低
十大屋苑上月124宗登記 9個月新低
峻源盡享山海景致
峻源盡享山海景致
新港城交投連月挫 呎價守1.7萬
新港城交投連月挫 呎價守1.7萬
東方匯理：金價1450美元可買
東方匯理：金價1450美元可買