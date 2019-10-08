西九1房租務活躍 匯璽呎租60元

匯璽II月租1.65萬

新地（0016）近日主力發售南昌站匯璽III之際，同系已屆現樓的匯璽II，新錄一宗一房單位租務成交。

美聯營業經理黃永財表示，上述匯璽II第5B座中層E室，屬實用面積270方呎1房間隔，以月租1.65萬元獲承租，實呎租金61元；業主於2018年9月以692.49萬元購入單位，按現水平租金計，享租金回報率2.85厘。

海柏匯1房呎租51元 租金回報4厘

與此同時，深水埗半新盤海柏匯亦新錄一宗租務成交；中原副區域營業董事歐陽振邦表示，海柏匯高層C室，實用面積277方呎，採一房另設儲物房間隔，新近以月租1.4萬元租出，實呎租金約51元；業主於2016年6月以410萬元購入單位，現享4.1厘租金回報率。

不過，荔枝角西九四小龍之一的碧海藍天，卻新錄一宗低於市價約一成的租務成交。

香港置業首席分區董事方文偉表示，上述碧海藍天1座中低層F室，屬2房間隔，實用面積494方呎，業主叫價約2萬元放租約1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2000元或10%，以1.8萬元租出，實用呎租36.4元。

碧海藍天兩房呎租36元 低市價一成

資料顯示，屋苑同類單位市價呎租介乎約40至42元，即上述實呎租金較市價低約一成。

至於業主，因早於2005年以約337.8萬元購入單位，現享租金回報率6.4厘。