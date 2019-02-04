十大屋苑上月124宗登記 9個月新低

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，上述數據反映8月份市場觀望氣氛濃厚，樓價調整回軟，市民置業意欲減慢，導致十大屋苑交投連跌4個月。

第3季整體註冊跌近五成

按季方面，今年第三季十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得458宗、涉總值37.12億元，較第二季錄得的875宗及78.37億元，按季分別下跌47.7%及52.6%，數字是自2018年第四季錄得的306宗及22.7億元後，3個季度的新低。

至於十大屋苑中，第三季內以天水圍嘉湖山莊錄得最多買賣登記，錄111宗、總值6.29億元；其次是沙田第一城錄71宗、總值4.34億元；荔枝角美孚新邨同期錄52宗，排名第三位、總值4.34億元。

事實上，第三季全部十個屋苑的買賣登記宗數均錄得跌幅，當中港島東太古城的宗數跌幅最多，按季下跌65.1%；藍田麗港城的宗數按季下降63.5%居次。