朗8一房566萬沽 1個月賣平6%

美聯助理區域經理張國成稱，朗屏8號3座中層E室，屬實用372方呎一房間隔，原業主最初開價580萬元，減價14萬元或2.4%後，以566萬元沽出，實呎15215元，成交價較同類單位8月底做價600萬元，跌價34萬元或約6%；原業主2016年3月以438.8萬元一手購入單位，帳面仍賺逾127萬元或29%。

Grand YOHO兩房售923萬

張續指，Grand YOHO第一期9座中低層B室，實用面積592方呎、兩房連儲物室間隔，以923萬元易手，實呎15591元；原業主2016年10月以936.9萬元購入，帳面蝕13.9萬元或1.5%，但由於當年買家可獲發展商提供最少9.5%樓價現金回贈，故扣除使費後，料實際微賺離場。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗錦田峻巒1A期11B座中層D室，實用640方呎3房間隔，原業主叫價810萬元，新近以778.8萬元沽出，實用呎價12169元，即減價逾31萬元或約4%；原業主2016年10月以約760萬元購入單位，持貨3年沽出，帳面賺18.8萬元或2.5%。

《禁蒙面法》實施後，過去三日重陽節長假期，十大屋苑僅錄約5宗成交，港島三大指標屋苑即東區太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島更加未錄成交；九龍和將軍澳只有藍田麗港城、將軍澳新都城各錄1宗及2宗成交，而新界僅天水圍嘉湖山莊錄2宗成交。