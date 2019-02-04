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GRAND MARINI次輪沽20伙 佔可售兩成

【明報專訊】「反修例」風波引致港府推出《禁蒙面法》，令過去3日重陽節長周末的社會氛圍更加緊張，會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI，昨日如常次輪銷售，推出101伙、整批折實均價約1.55萬元；市場消息指昨截至下午2時，即正式開售約3小時後，售出約20伙，但銷情之後未見重大突破，售出單位比率為兩成。

兩期合共累售683伙 套現54億

GRAND MARINI目前累售168伙，套現15億元；9A期MARINI自8月推出至今累售515伙，套現39億元，即兩期共售683伙、套現54億。不過，大銀碼一手餘貨仍然錄得成交。新地（0016）旗下南昌站匯璽，最新售出一伙低座大戶，單位為星鑽匯16樓A室，以發價單形式售出，單位實用面積1663方呎，成交價4726.09萬元，實呎高見2.84萬元，為匯璽10月首宗低座一手成交。

傲瀧3日沽4伙 吸金近1.9億

香港興業(0480)愉景灣意堤，亦錄10月首宗成交，透過招標售出8座17樓B室，屬實用面積1379方呎3房連儲物室設計，成交價2624.5萬元，實呎1.9萬元，成交價為項目推出以來最高紀錄。

新世界(0017)西貢清水灣傲瀧，則於重陽假期3日長周末錄得4宗成交，昨日最新售出一伙花園特色戶，為6座地下A室，實用面積1732方呎連1085方呎花園，成交價4472.3萬元、實呎2.58萬元；項目3日售出4伙共套現逾1.86億元。

恒地(0012)營業(二)部負責銷售的西營盤藝里坊‧1號、粉嶺高爾夫‧御苑，新近亦連錄3宗成交；其中藝里坊‧1號售出31樓A室，為實用面積421方呎2房戶，成交價1530.5萬元、呎價3.63萬元，全盤2房戶已售罄。

綜合市場資訊，重陽節三日長假新盤市場累積錄逾30宗成交。

相關字詞﹕意堤 《禁蒙面法》

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