示威衝突拖慢發展商推盤步伐 10新盤逾4000伙獲批預售卻未推售

明報記者 林尚民

本報統計，目前有十個已獲批預售的主要樓盤仍未發售，當中以恒大（3333）屯門掃管笏恒大‧珺瓏灣一、二期規模最大，兩期合共涉1982伙。另外，長實（1113）深水埗愛海頌亦有876伙，其餘項目則有高銀集團負責銷售的何文田傲玟（401伙）、路勁（1098）元朗凹頭山水盈（331伙）、有利及市建局合作的大角嘴利‧晴灣23（142伙），以及德祥、市建局合作的深水埗海珀（76伙）等，共涉4018個單位。

單偉彪：未定會否延遲推山水盈

路勁地產主席單偉彪回覆本報查詢時表示，山水盈暫部署於未來兩、三個月推出市場；被問及政府推出《禁蒙面法》會否影響集團推盤計劃，他表示要「睇情况，仍未決定會否因此而延遲推盤」。

愛海頌今首度開放示位

不過，在上述10個樓盤中，雖然仍未推售，但部分項目實際上已經最入「最後直路」階段，當中愛海頌，是長實在2017年3月推出馬鞍山星漣海後，超過兩年半以來推出的最大型樓盤，發展商今日將首度開放部分示範單位予傳媒參觀，並預告會於周內公布首張價單，意味短期內推出。

至於市場定位為豪宅的何文田傲玟，日前已開放示範單位予公眾參觀，負責銷售的高銀集團表示，將視乎買家反應而決定開售時間，並預告主要以招標形式推出。

3新盤早於去年已獲批預售

值得一提的是，目前至少有三個樓盤，早於去年已獲批預售，包括長實中半山波老道21號一、二期，恒地(0012)元朗唐人新村屏健里8號項目，以及小型發展商羣溢企業旗下元朗錦上路ROYAL GEM。

上述三個項目均為豪宅或低密度住宅，其中波老道項目共設181伙，項目一度計劃8月推出，但長實執行董事趙國雄及後表示，因項目各單位售價動輒逾億元，在現時市况下，銷售存有難度，故推遲開售時間。

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，受《禁蒙面法》影響，發展商推盤取態主要會視乎事件，會否令社會形勢更加惡化；不過，廖認為市場對住屋仍有一定剛性需求，特別是細單位，相信發展商仍會如常推盤，若然項目以低於市價推出，市場亦會有承接力。