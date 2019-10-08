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李志成：置業需求熱 一手受追捧

【明報專訊】受中美貿易戰及本港政治事件困擾，本港經濟前景面對挑戰，經濟下行壓力大，樓市亦受社會利淡因素影響，樓價由高位回落。最新政府樓價指數顯示，今年8月份私人住宅售價指數報389.8點，按月下跌約1.37%，連跌3個月。事實上，不少二手業主開始擴闊議價空間，有助提振二手成交，樓市交投活動已有回升迹象，置業需求持續。

另外，9月整體物業（包括一、二手住宅、一手公營房屋、工商舖及車位）買賣錄4090宗註冊，較8月的5159宗減少約20.7%，成今年新低。整體物業註冊金額約364億元，較8月約424.36億元減少約14.2%，為自2016年7月後近38個月新低。9月二手住宅錄2235宗註冊，較8月的2953宗減少約24.3%，連跌5個月，兼是近9個月新低。二手住宅註冊金額錄約162.68億元，較8月約239.58億元減少約32.1%，連跌4個月。

雖然9月二手成交量額皆為9個月新低，但隨着二手業主開始接受現實減價，有助吸引買家入市，不少減價的筍盤隨即被吸納，可見市場承接力佳。據本行錄得數字顯示，綜合9月23日至9月29日全港二十大主要屋苑二手買賣錄24宗成交，較9月16日至9月22日的20宗增加兩成，反映樓價調整，成交步伐加快。

至於一手私宅市場9月錄1334宗註冊，較8月的1245宗增加約7.1%；涉及註冊金額約118.89億元，較8月約129.38億元減少約8.1%。一手空置稅即將實施，發展商紛紛加快推盤步伐，市場預料今季有機會登場的新盤涉單位總數近萬伙，發展商亦很大機會以貼市價推盤，加上新盤提供各式付款優惠，有助吸引買家入市，置業需求持續下，新盤料將續受追捧。

香港置業行政總裁

[李志成]

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