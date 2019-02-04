布少明：二手交投差過SARS時

回顧今年第三季，合共錄得8357宗二手住宅註冊，與第二季錄得的1.44萬宗相比，大跌約42%，跌幅顯著，比2003年第二季SARS經濟蕭條時期錄得的9200宗更低，是有紀錄以來註冊量最低的第三季；期內涉及金額則錄得約676.1億元，較次季錄得約1205.3億元亦大幅下跌近44%，二手表現之差可見一斑。

樓市氣氛轉弱，雖然第三季一手新盤銷情不俗，但難改「額量齊跌」局面。資料顯示，期內一手私樓錄得4385宗買賣註冊，較第二季7139宗大幅下跌近39%，註冊金額錄得約422.4億元，較次季的757.4億元銳減約44%。一二手合計，期內一二手合共註冊12742宗，雖未至「包尾」，但仍是有紀錄以來第三季次低的水平，僅略高於2013年第三季錄得的12048宗。值得一提的是，隨着樓價跟隨環球經濟回調，部分有置業需求的買家已開始部署搵盤，不少減幅大於整體樓價跌幅的「筍盤」已獲承接，令近期的二手成交回升，根據美聯物業分行紀錄，9月份大型屋苑成交明顯增加，以10大藍籌屋苑計算，9月份10大藍籌屋苑共錄得164宗成交，重上逾百宗的關口之餘，亦較8月份錄得的90宗回升逾八成。

展望第四季，隨着樓價回軟，預料發展商「先求量後求價」，續以貼市價推新盤，一手、二手之間溢價料將逐步收窄。另外，據市場統計，第四季約有20多個新盤可推，涉及伙數多約1.3萬伙，相信主打中小型單位的新盤繼續是市場焦點。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]