廖偉強：留下來就是機會

香港的社會運動已持續4個多月，已為市民日常生活帶來不便，不同行業都面對着困難的經營環境，甚至出現被迫結業的情况。而筆者在香港生活已經接近60年，見證香港過去多年克服一個又一個的難關，並且聽到很多人都稱香港為「福地」，但因這次事件，不少已安居樂業的港人卻萌生移民海外的打算，離開這個「福地」。

雖然筆者不懂風水命理，但身邊有不少玄學家的朋友，他們都稱香港為「福地」。以風水角度來說，香港的地理環境更是世間少有；如果以科學的角度來看，香港沒有龍捲風、火山爆發、海嘯及地震等天災問題，即使遇到巨大颱風侵襲，颱風威力往往也會被周邊地區阻擋而減弱，令到香港所受的威脅大大減低，由此看來，香港確實是「福地」。

筆者是從事地產代理工作多年，而地產代理是以人為本的行業，所以在樓市活躍的時候，公司會選擇積極擴張規模，增加人手及分行數目。由於公司急速膨脹，造成員工質素參差不齊的情况；此外，在競爭激烈之下，店舖的租金被推高，變得脫離現實。今次社會運動，正好給予公司作重新檢討的機會，同時因為社會不穩，導致業主和發展商願意減價促銷，反而吸引買家入市，為地產代理帶來更多的商機。筆者相信，只要地產代理能夠在困境中堅持下去，不放棄，留下來就是機會，前路總是光明的。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]