陳永傑：樓價下調 成交反彈

發展商推出的眾多一手新盤，價錢普遍都很克制，相當具競爭力，優惠又多，反應自然理想。至於二手樓業主亦面對現實，大部分都將議價空間擴闊，得到買家的青睞，成交量從低位有明顯反彈，9月成交量明顯比8月為多。

眾多發展商相繼開出新盤，條件甚具競爭力，訂價克制，有些更平過2年前，時光倒流價成功刺激市場，錄得良好銷售反應。可見負利率年代下，有資金人士仍追捧物業作為儲存財富的工具。

美國再度減息0.25厘，合乎市場預期，對樓市起正面作用。預期美國會繼續減息，歐盟及日本等負利率地區亦會再度減息及擴大負利率。全球在負利率年代，物業是較為優勝的投資工具，功能又多，比較同是實物的黃金實用性更多，加上發展商提供較大折讓，成功吸引買家入市，反映買家對樓市信心陸續恢復。港股依然淡靜，股價乏力，意味投資者在股市無心戀戰。

負利率因素凌駕中美貿戰及社會事件

預料9月一手成交可達1500宗，比8月多約一成。一手回復活躍，反映一手提供優惠奏效，負利率因素凌駕中美貿易戰及社會事件的影響。

政府統計處公布8月整體消費物價按年升3.5%，較7月高出0.2%，正好顯示香港經濟不景之時，通脹亦不低，必須尋找穩健的投資工具將財富保本增值。而且中美貿易戰持續，美國持續減息的機會更大，基於聯繫匯率制度之下，本港利息繼續受壓，不易大升。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]