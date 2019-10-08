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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：為尊敬的老師說一句公道話

【明報專訊】備受爭議的《禁蒙面法》終於出台，是否有效就要時間來證明，至於《禁蒙面法》點解會突然出台，有人認為是受到北京壓力，這個說法合情合理，亦有人話因近日參與示威活動的人年紀愈來愈輕，被槍傷的人都是14、5歲的少年，大家在未深究原因之下，便將責任歸咎於中學老師，我為了此事作了一些調查，並且與幾名精英出身的中學老師詳談，結果是我應該為尊敬的老師說一句公道話。

社會上不停有人說中學生是受到老師洗腦，我不敢說沒有，但數字是很少，三字經裏亦有講「養不教，父之過」，大家唔好將教子女的責任交畀老師，老實說，老師是將知識灌輸給學生，對年輕人影響，父母的責任幾時都大過老師，而老師亦只不過是打一份工，學生人數多，如流水行雲，根本沒有時間洗腦，至於中學校長，他們亦只是一個管理人員，不希望他所管轄的學校出什麼差錯，更加不會搞洗腦這回事，而且，他們不如大學校長那麼有「吉士」，香港的大學校長多數是國際知名學者，如果不合意就劈炮唔撈，例如港大前校長馬斐森，離開港大之後去了蘇格蘭愛丁堡大學做校長，在今次社運事件平息之後，我估計香港的大學最少有一半會辭職，因為大學校長的工作是世界性，所以他們辭職後不愁出路。

老師校長打份工 不會搞洗腦事

至於中學校長則是地區性的，雖然是為了教育，但亦要為生活。所以，他們並不能夠像大學校長那麼灑脫，既然是為了生活，他們又夠不夠膽向學生洗腦，而事實上，不少中學生對政府架構，甚至對中央政府，或者其國家的政府的架構都比一般香港人了解得多，這些是政治通識，但不能說他們洗腦，現在社會出了亂子，當權者就會以洗腦來掩飾他們的疏忽，沒有認真解決問題，這就是今次社運的根源。

老師們對我說，大部分人忽略了一件事，就是不少舊校友不斷回校鼓勵學弟學妹去抗爭，出了事就回校指摘校長老師，這反而是一個難解決問題，老師話，那些舊校友如果要抗爭，首先要鼓勵自己的子女，而非別人的子女，這點大家要小心思考。

炒家背了10年樓市黑鑊

10年前樓價飈升，曾蔭權二話不說，就話是炒家炒起樓價，對供應不足隻字不提，因為他知道供應是政府責任，結果是政府不斷出招壓樓市，但樓價不斷飈升，到今日，問題仍然未能解決。不過，大家都知道樓價上升是因為供應不足，炒家已經替政府背了這隻鑊10年，今次社運，就輪到老師背鑊，一席話令到老師和我有共鳴，因為我們都是受害者。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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