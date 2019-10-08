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曾淵滄 滄海明珠

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曾淵滄：內房股強者愈強

【明報專訊】目前的股市，的確不能以恒指的表現來衡量，理由是許多沒有成為恒指成分股的股價表現得很好，不斷地創歷史新高，這些股並非三四線炒股、莊家股、垃圾股，而是一整個板塊。這些表現好的板塊，幾乎全是中資股，理由是中國中央政府為了與美國打貿易持久戰，決定大力鼓勵內部消費，大印鈔票以鼓勵，13億中國人的市場發揮了作用。

其中最大的一個板塊就是房地產，人人都知道習近平每隔一段時間就會站出來說「房子是用來住的，不是用來炒的」。

行業前景仍樂觀

因此，內房企業長期處於起落波幅很大的周期，經過多年的淘汰，變得強者愈強，弱者被淘汰，股價也如此，儘管目前恒生指數表現不佳，但是多隻內房股的股價表現依然不錯，有些更創出歷史新高，或者處於高位。上星期，多家內房企業公布今年9月賣房的數據都非常好，這包括碧桂園（2007）、恒大（3333）、合景泰富（1813）、中梁控股（2772）……

其中，中梁控股是半新股，剛剛上市。因此，如此優秀的銷售成績對股價的推動作用應該最大，而恒大股價在過去調整的幅度不小，因此也應該可以借優秀的銷情推動股價回升。

地鐵上蓋發展多 寶龍股價創新高

除了上述幾家公布亮麗的9月份銷情的地產商之外，表現得好的內房股也真不少，其中寶龍（1238）近日創出了歷史新高價，越秀地產（0123）在廣州地鐵入股之後，如虎添翼，將來會有機會大量發展廣州地鐵站上蓋土地，前途亮麗，前陣子在公布廣州地鐵入股消息之後不久，股價創出歷史新高，之後出現輕微調整，仍然處於高位。

還有，深圳已被中央定性為可以先行先試的城市，未來的發展前景無限，以深圳為大本營的佳兆業（1638）、深圳控股（0604）自然也得益甚大。

內地地產，市道轉旺，很自然的是因為中央放水所至，市場錢多了，自然有人想買樓，數千年中國人的傳統思維就是相信土地、相信磚頭，有錢一定要買樓。

地產股股價做好，不要忘記為樓房提供塑料管道的聯塑（2128），今日聯塑在中國市場已達到絕對龍頭地位，股價於上周五又創歷史新高了，聯塑在今年股價一路上升，創新高後再創新高。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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