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王弼：外資撤不撤 緊急法成敗關鍵

【明報專訊】上周五，香港特區政府引用《緊急法》賦予的權力，不經立法會，頒布《禁蒙面法》。普遍平民對政治和法律認識不多，所以有必要在此作出提醒。香港的《緊急法》給予政府權力之大，如果套用在外國，就是軍法統治賦予的權力，所以特首林鄭月娥強調，引用規例並不代表香港進入緊急狀况。王弼認為，她是說給香港人聽之外，更要說給外國人聽，目的是說明，雖然港府已啟動《緊急法》，不過政府會非常克制，不會濫用權力，不會有外匯管制，香港馬照跑舞照跳云云。

不知為何，國際傳媒BBC、《紐約時報》、《華爾街日報》和路透社等，卻都以香港頒布《緊急法》作標題（而不似某些報紙只說是《禁蒙面法》）。看來政府還要多加努力，須知有些微法律知識的人都知道，《緊急法》比《逃犯條例》更辣，理論上政府有權力，充公任何資產，政府如何能說服外資對香港仍有信心，不撤僑不撤資，將會是香港興亡的關鍵。

王弼有許多Whatsapp群組，不乏各界精英，老實說，許多精英的言論，令我嘆為觀止，我亦終於明白，香港有今時今日，在國際上大放異彩，實在有賴這批精英的功勞。我亦慶幸，自己從來未能晉身這精英階層，所以香港能有今時今日，王弼絕對不敢韜這批精英的光。所以當有人問我對目前香港的難關有什麼高見，我即時會說，不敢不敢，講了也沒有人會聽，自己能搞掂，能生存下去已經很好。

林鄭暗示克制 外媒不領略

正如我在2015年創立奧國學院，我就跟同學們說，本院長沒本事令各位賺大錢，不過希望如果需要走難，大家能比別人跑快半步。我記得當年希臘發生銀行大排長龍提款的事件，我打趣道：「如果希臘這事發生在閣下身上，聽過這堂，希望各位是一早提了款的人，而不是跟別人隊尾等提款的人！」

香港有今日 各界精英「功勞」

上周六看見許多香港人排隊等ATM提款，百感交集。又突然有許多朋友問王弼，怎樣開海外戶口，我其實已經說了幾年開海外戶口的好處，同時也說香港地產的流動性太低，一定要有債券和股票流動性高的資產，盡量要多現金，減少債務。開一個海外戶口，其實有多難？那些現在才問我的人，只是一直太懶惰而已。

等到擠提才懂逃難已太遲

具體上，我沒有什麼可以幫忙，只能hard sell一點，遲一些我會開班，分享一下我分散資產和風險的經驗，更重要的，是當代政治和經濟學原理，有興趣的朋友，請like facebook.com/buytillsuspension。我發現，肯付錢上堂的會員，他們最聽書，所以一早已開了離岸戶口和申請了BNO，才不至像一些人人心惶惶。

有些人對政府引用《緊急法》，非常憤慨，又認為這是香港的末日，王弼卻認為，這反而是一個解脫，因為這個條例一出，所有事情變得毫無懸念，應用於個人投資方面，或計劃未來，反而變得清晰。長痛不如短痛，快快了結，好過煎熬到2047。

我相信，香港的困難，應該三兩年內可以解決，絕對不用等到2047，我深信香港經歷這一劫，絕對會更上一層樓！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

相關字詞﹕禁蒙面法 緊急法

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