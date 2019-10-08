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何國良：本月難免波動 理性操作仍可為

【明報專訊】過去的數周，自己身體受到病魔到訪，最差的時候，讓身邊的人擔心，心裡難受。這次來回地獄又折返的經歷，讓我更懂得珍惜，看懂更多。執筆之時，市場氣氛仍處於低迷的情况。同時又進入傳統波動的10月市場，在中國大陸A股長假期中，港股好像更欠方向。

其實，剛過的一周，單純從港股市場指數的表現，並不能看出太多端倪。但外圍股票市場卻出現了一些變化，大家也許亦要多加留意。首先，美股上周的走勢並不理想，也是近期內最差的一周。其中一個主要原因是宏觀經濟數據發放後，讓市場開始擔憂，走強了好一段時間的美國經濟，是否出現了拐點。

當然，美國自減息周期開始，如果判斷正確，市場亦應預期整體經濟會步入一個放緩的階段。由於市場預期的經濟下坡會在明年出現，好讓減息帶來的效果在適當時候發揮作用。

市場開始擔憂美國經濟轉向衰退

不過，市場在看到不同的經濟指標時，大家都不禁在問，除了自身經濟盛衰的周期因素以外，是否存在其他因素而令美國經濟更早走向調整呢？不少的分析亦指出，在現時的貿易紛爭下，雖然在宏觀經濟數字上並沒有明顯出現負面影響，卻直接影響了不少的經商決定，因而在現時最近有關在製造業以至服務業的經濟數據上逐步浮現出來。因此，在這個環球經濟局勢下，新一輪的中美貿易談判就來得更有其特殊的意義。

在10月，大家要管理自身投資時，可能要抱有更大的風險管理意識。如上文討論，由於市場焦點的關鍵在於新一輪的中美貿易談判。在過往經驗亦看到，這個因素是有能力把低迷的大市從地獄中拉回來；同時，一條小小不能確認的通訊社報道消息，亦可以把原有市場對貿易談判的良好預期一掃而光。因此，筆者相信環球市場出現比平常要更高的波動性似乎是10月無可避免的事。

另外，本周長假期後的A股市場亦從新登場，互聯互通市場亦可以恢復交易，這亦會為之前低成交和缺乏方向的市况帶來改變。

雖然聽起來有點老生常談，但自己比較認同投資團隊中同事的說法，在這一種市况中，往往投資者的行為都帶有不少的情緒，因而影響短期股價/市場指數有機會出現反應過敏的情况，如果大家審視有關投資，發覺其投資價值較短暫低迷股價更吸引的話，10月就有機會成為大家找到好的買入點。

股價短暫低迷 反成好的買入點

不過，相反而言，如果市場因過高的期望而走強，特別是跟中美貿易談判進程相關的一絲絲消息流出時，市場亦有可能出現抽高的過敏反應。屆時，大家就要特別注意風險管理，因為，事件的發展往往跟這類短暫消息不盡相關。

總括而言，10月難免波動，理性操作仍可為。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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