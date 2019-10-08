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盧楚仁：美元強 日圓加元更強

【明報專訊】上周四路透社發表一個調查報告，標題為「美元將以強勢姿態邁進2020年，暫無其他貨幣可帶來挑戰」。內文指路透社對外匯分析師進行調查，結論是美元的強勢將至少維持半年，分析師們認為目前沒有其他貨幣可以挑戰美元的主導地位，原因是過去全球貿易戰惡化及打擊下，多個經濟體受到衝擊，繼而提振了對美元計價資產的需求（即避險需求），令美元保持強勢，但我只可以認同大部分，原因如下。

路透社的調查報告中顯示，受訪的50名外匯分析師中，在追加的提問中有三分之二表示，美元強勢最少可以維持多6個月，而且根據美國商品期貨交易委員會最新數據顯示，外匯市場的投機客繼續增持美元的淨好倉，估計這種趨勢短期內，改變的機會不大。

怕做錯淡倉 可直接買美匯指數期貨

除了貿易戰之外，有部分認為息差的優勢亦是美元強勢的原因。但不可不知，以今年為例，所謂美元強勢，是兌大多數的非美貨幣而已，美元絕非一枝獨秀的強勢，若果以主要交易貨幣當中，今年日圓的表現最好，兌美元全年上升2.52%，兌歐元全年上升7.07%。若以過去12個月計算，日圓兌美元亦升值了6.47%，兌歐元更有11.67%的升幅。其次是加元，今年兌美元也上升了2.3%。

如果投資者心裏想，美元強勢可維持的話，若不小心找日圓或加元來做淡倉便「弊傢伙」了！所以在美元強勢下，要找弱勢貨幣來沽，切勿找比美元更強的強勢貨幣來沽。若分不清楚哪些是強勢貨幣哪些是弱勢貨幣，那麼當美元強勢時，有兩個方案可以做。第一是直接買美匯指數期貨；第二是沽出歐元兌美元合約，因為美元和歐元是絕對的背馳，不會出現同步升跌。

明年大選年 美元升多跌少

我認同美匯指數未來強勢依然可以維持，除上述的原因之外，就是歐元的弱勢維持下，助長了美元的強勢。另外，很多分析認為美國經濟明年有機會衰退，但大家可能忽略了一個基本因素，就是明年是美國大選年。因為大選年當中在大量競選活動及經費刺激下，美國經濟一般都會比較暢旺，兼帶旺美國金融市場。以我所做的統計所得，過去的12個大選年，美股有9次上升3次下跌，美元則8次上升4次下跌。

年初至今，日圓和加元鬥得難分難解，最初一直由日圓領先，及後加元發力追上，現在最新又給日圓重奪一哥位置。未來半年，我相信日圓和加元仍會鬥得難分難解兼勢均力敵。若未來沙特阿美上市，沙特阿拉伯這個產油大國，定必會想盡辦法扭盡六壬來令油價全面回升，促使他們可以順利招股集資。

相反，如果油價持續下跌的話，那麼便會影響沙特阿美的發達大計，故油價向好的話，那麼對加元絕對有利。而且加拿大央行一直沒有表示會有減息傾向，這個亦是加元的優勢。

沙特阿美第二上市 支持日圓

沙特阿美上市，除利好油價之外，若果最終選擇在東京第二上市的話，那麼對日本亦是一大利好消息，這不單止對日本經濟、金融市場、日經指數利好之外，更加會對日圓有絕對正面刺激作用，因估計今次在日本會集資1000億美元（約106,880億日圓），環球投資者若到時抽這隻巨無霸新股，相信未來會對日圓的需求量是空前巨大，導致日圓匯價有機會爆升。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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