看好金價走勢 S金購11407

【明報專訊】港股上周續於低位徘徊，恒指再跌至1個月低位，失守26000點關口。環球經濟前景不明朗持續影響股市等風險資產表現。近期美國經濟數據轉弱，不論製造業、服務業指數，以及私人企業就業數據均差過預期；從另一組數據看，傳統上對經濟周期有預示作用的「金銅價格比」，截至上周四亦錄得3連升，逼近9月初高位。基於銅作為主要工業用基本金屬，而黃金則為避險工具，故不少分析相信，金銅比愈高，反映環球經濟下行風險愈大。金價上周雖一度跌至1450美元水平，技術走勢上，曾失守頭肩頂頸線（1480至1485美元），但在避險需求高企下，很快重上1500美元水平，故此利淡形態暫未確立，但短期下降軌頂部約1520美元或會成反彈阻力。如投資者希望捕捉金價走勢，可留意SPDR黃金ETF（2840）的衍生產品，好倉選擇可留意S金購11407，行使價1148.8元，實際槓桿約6.2倍，明年6月到期；淡倉可留意S金沽22677，行使價1044.44元，實際槓桿約4.7倍，明年10月到期。