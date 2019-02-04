百威Call11277 留意引伸波幅

【明報專訊】新股百威亞太（1876）再創上市新高，上周五高見30.8元，不少投資者留意價外認購證。而根據過往經驗，在股價上市一段時間後，引伸波幅或有回落空間，所以投資者在揀選百威認購證時，可留意引伸波幅水平較低的選擇，以減低該證波幅大幅度下行的風險。所以買新股的認購證引伸波幅水平為重要一環，適宜留意引伸波幅低的選擇。市面上高槓桿的百威認購選擇不多，而11277正是其中一隻，行使價33.18元，20年3月到期，有效槓桿約5.2倍。港股在26000點關口前牛皮，恒指重磅股包括騰訊（0700）、友邦（1299）、平保（2318）及港交所（0388）自月起調整，都已回落至其整數關口，過去3個交易日跌勢亦見喘穩。一眾藍籌股中以港交所走勢較弱，9月中時已跌穿8月時230元的低位，低見222元，早前其9天RSI一度跌穿30的超賣水平。如看好上述股份，可留意騰訊認購27229，行使價360元，2019年12月到期，有效槓桿13倍。