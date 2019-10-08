劉思明：內房宜審慎 建材股更可取

恒指上周大部分時間在25,800至26,200點上落，周五急挫向下突破，曾低見25,612點，惟低位反彈，收市重返區間內，收報25,821點，全周跌133點或0.52%；國指全周跌0.01%。大市日均成交666億元，低於60天平均逾一成。

據《明報》港股數據庫，升跌比率34比66，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約半成；上周4個交易日，有3日升跌相若，只是周五較多股份下跌，每日升逾3%、跌逾3%佔比最多一成多，大市牛皮為主。全周計，升跌比44比56，好壞參半，缺乏方向。

大市牛皮為主 缺乏方向

中短線寬度向淡，恒指國指成分股高於10天線、20天線、50天線比例，齊齊低位回升；高於10天線比升至四成半回落，高於20天線、50天線比則升至三四成，處於弱勢水平，與恒指國指喘定，反彈乏力的形勢相似。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有六成下跌，航運物流、零售及教育、農業及水務跌逾2%表現最差，並且分別連跌4日、5日、9日，走勢疲弱。內房股上周一枝獨秀，升近半成，且全線上升，跑贏一眾行業；緊隨醫藥、博彩升約1%。

聯塑逆市新高可看好

代表大型內房的恒生內地地產指數（內房股指），在8月份跌至6000點附近初見支持，惟反彈至6600點受阻並上落；雖然跌勢喘定，但呈矩形的形態，屬利淡信號。

再者，在9月內房銷售強勁的利好消息支持下，上升動力疲乏，因此不宜過分樂觀及高追。

相反，建材股走勢偏好，聯塑（2128）上周五逆市創出新高。

聯塑經過9月份的調整後，到月底再度轉強，惟料上望8元有阻力，不妨候低吸納，提高值博率，並設低收7.3元止蝕。

信義玻璃基本面改善

其他建材股如水泥股，調整至50天線初見支持，中線向好趨勢未變；玻璃生產商信義玻璃（0868）基本面改善，股價回調可吼。內地浮法玻璃價格5月谷底回升至今，延續性及表現比更預期理想，信義玻璃可以受惠。集團控制成本得意，下半年毛利率有望保持穩定甚至提升，加上今年第四季及明年陸續有新生產線投產，將可支持業績表現。

走勢上，信義玻璃月中升穿8.4元阻力，曾高見9元回落，跌至50天線有支持，入市可以低收8.2元先行離場。

[劉思明 數據尋寶]