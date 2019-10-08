經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：內房宜審慎 建材股更可取

【明報專訊】港股連日在低位反彈，展現承接力，但上升動力欠奉，且缺乏焦點，內房股可謂鶴立雞群，但不宜過分樂觀，相反建材股偏強，可趁低吸納。

恒指上周大部分時間在25,800至26,200點上落，周五急挫向下突破，曾低見25,612點，惟低位反彈，收市重返區間內，收報25,821點，全周跌133點或0.52%；國指全周跌0.01%。大市日均成交666億元，低於60天平均逾一成。

據《明報》港股數據庫，升跌比率34比66，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約半成；上周4個交易日，有3日升跌相若，只是周五較多股份下跌，每日升逾3%、跌逾3%佔比最多一成多，大市牛皮為主。全周計，升跌比44比56，好壞參半，缺乏方向。

大市牛皮為主 缺乏方向

中短線寬度向淡，恒指國指成分股高於10天線、20天線、50天線比例，齊齊低位回升；高於10天線比升至四成半回落，高於20天線、50天線比則升至三四成，處於弱勢水平，與恒指國指喘定，反彈乏力的形勢相似。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有六成下跌，航運物流、零售及教育、農業及水務跌逾2%表現最差，並且分別連跌4日、5日、9日，走勢疲弱。內房股上周一枝獨秀，升近半成，且全線上升，跑贏一眾行業；緊隨醫藥、博彩升約1%。

聯塑逆市新高可看好

代表大型內房的恒生內地地產指數（內房股指），在8月份跌至6000點附近初見支持，惟反彈至6600點受阻並上落；雖然跌勢喘定，但呈矩形的形態，屬利淡信號。

再者，在9月內房銷售強勁的利好消息支持下，上升動力疲乏，因此不宜過分樂觀及高追。

相反，建材股走勢偏好，聯塑（2128）上周五逆市創出新高。

聯塑經過9月份的調整後，到月底再度轉強，惟料上望8元有阻力，不妨候低吸納，提高值博率，並設低收7.3元止蝕。

信義玻璃基本面改善

其他建材股如水泥股，調整至50天線初見支持，中線向好趨勢未變；玻璃生產商信義玻璃（0868）基本面改善，股價回調可吼。內地浮法玻璃價格5月谷底回升至今，延續性及表現比更預期理想，信義玻璃可以受惠。集團控制成本得意，下半年毛利率有望保持穩定甚至提升，加上今年第四季及明年陸續有新生產線投產，將可支持業績表現。

走勢上，信義玻璃月中升穿8.4元阻力，曾高見9元回落，跌至50天線有支持，入市可以低收8.2元先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

FT：匯控再裁萬人 主要目標歐洲高管 券商指遣散費或達55億 恐拖累第3季業績
FT：匯控再裁萬人 主要目標歐洲高管 券商指遣散費或達55億 恐拖累第3季業績
3高層接連離任 有揣測指部分涉華為
3高層接連離任 有揣測指部分涉華為
港航削部分長途航班
港航削部分長途航班
周末局勢緊張 港股假後開市受考驗
周末局勢緊張 港股假後開市受考驗
長假期現「撳錢潮」 港匯低見7.8449
長假期現「撳錢潮」 港匯低見7.8449
籲港商重拾40年前勇氣走出去 邱騰華：加關稅已準備好 港將受全球經濟放緩打擊
籲港商重拾40年前勇氣走出去 邱騰華：加關稅已準備好 港將受全球經濟放緩打擊
支援非為救而救 助企業「升呢」抗逆
支援非為救而救 助企業「升呢」抗逆
貿發局「格仔舖」助試水温 鼓勵港商產於東盟售予東盟
貿發局「格仔舖」助試水温 鼓勵港商產於東盟售予東盟
施永青：最惡劣情况已過 對港股樓不悲觀
施永青：最惡劣情况已過 對港股樓不悲觀
擁119萬私宅成交數據 中原冀與用家雙贏
擁119萬私宅成交數據 中原冀與用家雙贏
3諾獎經濟學家 分析中美貿易戰
3諾獎經濟學家 分析中美貿易戰
貸款公司瀕爆煲揭內地「謎網」 嘉年華14.6億減值 涉多名內地「富豪債仔」
貸款公司瀕爆煲揭內地「謎網」 嘉年華14.6億減值 涉多名內地「富豪債仔」
中港金融玩家 併購不手軟
中港金融玩家 併購不手軟
百威擬強攻內地 分析：有難度
百威擬強攻內地 分析：有難度
熊貓綠能瘦身為併購做準備
熊貓綠能瘦身為併購做準備
酷派引新股東 配8億股予新譽發展
酷派引新股東 配8億股予新譽發展
美企第3季業績展望黯淡 利潤料降4% 跌幅3年最大
美企第3季業績展望黯淡 利潤料降4% 跌幅3年最大
吉利富豪研合併引擎業務省成本
吉利富豪研合併引擎業務省成本
Burberry與二手奢侈品網站合作
Burberry與二手奢侈品網站合作
張兆聰：體育品牌股穩中求勝之選
張兆聰：體育品牌股穩中求勝之選
趁有能力 先置業安居
趁有能力 先置業安居
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：網上增長勁 美團購12285
金子：網上增長勁 美團購12285
張兆聰：內房銷售佳 合景泰富值博
張兆聰：內房銷售佳 合景泰富值博
蔡金強：香港超穩定體系的崩潰
蔡金強：香港超穩定體系的崩潰
岑智勇：諾發業績改善 估值變吸引
岑智勇：諾發業績改善 估值變吸引
楊書健：安倍趁通脹加銷售稅
楊書健：安倍趁通脹加銷售稅
李聲揚：全球最強股市的啟示
李聲揚：全球最強股市的啟示
謝偉銓：流標地皮入標價宜公開
謝偉銓：流標地皮入標價宜公開
沈永年：有中國人的地方 樓價必升
沈永年：有中國人的地方 樓價必升
黃德几：新意網業績穩定 候5.7元吸
黃德几：新意網業績穩定 候5.7元吸
伍禮賢：政治困擾 維達免疫力強
伍禮賢：政治困擾 維達免疫力強
許繹彬：慎防「股災月」 港股出現反向
許繹彬：慎防「股災月」 港股出現反向
為子女鋪路 按需要選教育基金
為子女鋪路 按需要選教育基金
陳增濤：中華女兒波爾多與太極拳
陳增濤：中華女兒波爾多與太極拳
謝紹榮：「三金」關係不再
謝紹榮：「三金」關係不再
陸振球：吸美公用地產股 一石二鳥
陸振球：吸美公用地產股 一石二鳥
陸振球：貧富懸殊 加劇社會經濟動盪
陸振球：貧富懸殊 加劇社會經濟動盪
林少陽：逼中概股退市 損自由市場聲譽
林少陽：逼中概股退市 損自由市場聲譽
技術取勝：申洲處上升通道
技術取勝：申洲處上升通道
潘迪藍：歐盟可望否極泰來
潘迪藍：歐盟可望否極泰來
蘇沛豐：增長前景明朗 東方教育目標16.5元
蘇沛豐：增長前景明朗 東方教育目標16.5元
李順威：避美國政治問題 選歐日股市
李順威：避美國政治問題 選歐日股市
何啟聰：揀輕微價外證 美團Call25089
何啟聰：揀輕微價外證 美團Call25089
百威Call11277 留意引伸波幅
百威Call11277 留意引伸波幅
看好金價走勢 S金購11407
看好金價走勢 S金購11407
周顯：逼退市沒收資產 美無相關經驗
周顯：逼退市沒收資產 美無相關經驗
何國良：本月難免波動 理性操作仍可為
何國良：本月難免波動 理性操作仍可為
張佩儀：年金避稅也有風險
張佩儀：年金避稅也有風險
王弼：外資撤不撤 緊急法成敗關鍵
王弼：外資撤不撤 緊急法成敗關鍵
曾淵滄：內房股強者愈強
曾淵滄：內房股強者愈強
湯文亮：為尊敬的老師說一句公道話
湯文亮：為尊敬的老師說一句公道話
陳永傑：樓價下調 成交反彈
陳永傑：樓價下調 成交反彈
廖偉強：留下來就是機會
廖偉強：留下來就是機會
布少明：二手交投差過SARS時
布少明：二手交投差過SARS時
李志成：置業需求熱 一手受追捧
李志成：置業需求熱 一手受追捧
郭思治．推介股份：豐盛服務（0331）
郭思治．推介股份：豐盛服務（0331）
梁冠業．推介股份：中教控股（0839）
梁冠業．推介股份：中教控股（0839）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
盧楚仁：美元強 日圓加元更強
盧楚仁：美元強 日圓加元更強
示威衝突拖慢發展商推盤步伐 10新盤逾4000伙獲批預售卻未推售
示威衝突拖慢發展商推盤步伐 10新盤逾4000伙獲批預售卻未推售
GRAND MARINI次輪沽20伙 佔可售兩成
GRAND MARINI次輪沽20伙 佔可售兩成
朗8一房566萬沽 1個月賣平6%
朗8一房566萬沽 1個月賣平6%
十大屋苑上月124宗登記 9個月新低
十大屋苑上月124宗登記 9個月新低
西九1房租務活躍 匯璽呎租60元
西九1房租務活躍 匯璽呎租60元
峻源盡享山海景致
峻源盡享山海景致
新港城交投連月挫 呎價守1.7萬
新港城交投連月挫 呎價守1.7萬
東方匯理：金價1450美元可買
東方匯理：金價1450美元可買