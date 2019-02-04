金子：網上增長勁 美團購12285

匯豐衍生工具部數據顯示，截至10月3日的5個交易日，恒指淡倉遠較好倉淨流入為多，其中淡倉淨吸資約9500萬元，好倉則有約350萬元淨流走。

恒指波幅指數上周五重上21.2的水平，為過去一個月高位，代表市場認為後市有機會變得較波動。策略上，大市10天線遇阻回落，下一個密集區可留意9月初以來低位25400點附近，另如看好港股反彈機會，則可留意20天線約於26500點附近水平。

本周亦是中美貿易談判重啟的日子，另亦可留意兩地的重要經濟數據。

上周五美團（3690）表現優於大市，自從9月的中期業績虧轉盈後，股價節節向上，近日更創85.05元上市以來新高。大行高盛發表研究報告指，美團站穩市場領先地位。該行認為，由於網上增長空間大，相信美團有增長的前景。該行重申其「買入」投資評級，目標價上調至97.5元。技術上，美團在80至81元建立支持位，投資者可以趁貼近該位置吸納其購證（12285）。

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