蘇沛豐：增長前景明朗 東方教育目標16.5元

教育股係另一增長前景明朗的行業。雖然行業去年受《民促法》影響，併購受限制，今年有傳終審稿即將出台，應可掃除不明朗因素。政策其實並非全部不利行業，今年1月國務院公布《國家職業教育改革實施方案》，促進職業教育從主要由政府資助向私營部門過渡，提高職業教育的質量。

中國東方教育（0667）是中國最大的職業技能教育提供商，料將受惠上述政策。截至6月底，於29個省份及香港運營168所學校及中心，主要提供烹飪、IT及互聯網技術、汽車服務三大類教育。業務模式易於複製及擴張，採用集中及規範管理系統，藉此維持質量標準，並快速擴張。

東方教育重視學生之職業發展，與逾2.8萬家企業訂立了校企合作計劃，於2018年，公司之長期課程實現約93.7%的平均引薦就業率。

公司今年6月上市，股價反覆上升，上周五曾創新高，上面全無蟹貨阻力。

我們估計公司之經調整純利（剔除非現金股份給付開支及上市開支）於未來3年年均複合增長36%，動力來自學生人數增長、人均學費上升、利潤率因新校虧損收窄或開始有盈利而回升。2020年度預測市盈率26倍，考慮到盈利高增長，估值不貴，15元買入，短期目標16.5元，13.7元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]