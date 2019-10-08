潘迪藍：歐盟可望否極泰來

自2018年初以來，歐盟一直是世界主要經濟體中表現最差的一個。在過去12個月，環球經濟增長的所有負面意外因素，幾乎都可以歸咎到和歐盟有關。尤其是德國，它在中美貿易戰中所遭受的打擊，還遠遠超過兩個交戰國，以及廣泛預期會附帶受到最大打擊的亞洲經濟體。對歐盟和歐元來說，壞消息是在過去幾個月，歐盟與世界其他地區之間的分野變得更加極端。美國和中國大陸的經濟數據整體來看尚算不錯，但德國的經濟數據卻令人震驚地疲弱。但好消息是，我在8月份所說的造成歐盟經濟表現不振的3個因素當中，有2個因素都顯示出，在未來幾個月會有好轉的迹象。

比中美日更依賴外貿

第一個因素是揮之不去的問題，就是歐洲極易受到反全球化的影響，因為它比任何其他主要經濟體都更加倚賴國際貿易。出口佔了歐元區GDP的比例高達28%，而美國僅為12%，日本為18%，中國大陸則為19%。在可預見的將來，歐盟對出口的這種倚賴也無法克服。但是，即使在德國，人們也日益意識到，過度倚賴出口是一種經濟病徵，而不是健康的競爭力的表現。這就為解決另外兩個令歐盟經濟表現不振的障礙提供了希望。

歐盟的第二大障礙，也是最具破壞力的障礙，是它那種反常的順周期的需求管理政策加劇了經濟衝擊。當美國或中國大陸面臨經濟收縮壓力時，不論是出口下跌、油價不穩定還是政治變數時，它們通常都會以刺激需求來應對。但是，當歐盟的經濟增長放緩時，歐盟委員會和德國都會向各成員國政府施壓，要求它們加稅以及削減公共開支。

歐盟最重要的新發展，是這種順周期財政哲學出現變化的迹象。經濟增長疲弱、民粹主義政黨在選舉中勝出以及要求增加環保開支的綜合壓力下，幾乎每個歐盟成員國政府都在認真討論財政寬鬆政策。即使在德國，儘管任何真正的財政擴張政策都從最近達成協議的綠色投資方案中剔除，但財政部對於增發新國債的迷信式恐懼已開始受到德國國民的批評，而不是像以往般獲得認同。

順周期管理加劇經濟衝擊

最引人注目的證據，是德國前財政部長、現任聯邦議院議長朔伊布勒（Wolfgang Schauble）上個月的講話。朔伊布勒曾在2009年10月至2017年10月擔任德國財政部長達8年之久，他在財政政策上素以超級鷹派見稱。德國憲法在2009年通過所謂「債務煞車」（Debt Brake）的限制，要求各州政府在2020年之前達致平衡預算，而聯邦政府則必須在2016年之前達致平衡預算。但在朔伊布勒掌管財政之下，德國聯邦政府在2014年就提早達致平衡預算。而且，朔伊布勒自行制定的禁令，更加禁止聯邦政府增發任何新國債。

朔伊布勒上月表示，德國的傳統模式是先儲蓄，然後再將儲蓄所得用來投資，但現時願意重新思考這個問題。他解釋說，當德國政府必須協調可持續發展的三個不同方面──經濟、社會及生態，這種傳統的德國模式就面臨挑戰，結果顯得不夠靈活。

內部政治動盪 引發歐元危機

歐洲央行公開要求採取財政擴張政策，並非為了替代進一步的貨幣刺激措施，而是要令歐洲央行今個月推出的刺激措施更加有效。正如本公司的歐洲分析員Cedric Gemehl在歐洲央行採取行動後的早晨所解釋的那樣，對於一些高負債的歐盟成員國政府來說，恢復沒有時間限制的量化寬鬆政策，可以確保它們償還國債的利息成本將會大幅下降。這將會為意大利、西班牙、葡萄牙、比利時及法國制定財政預算時提供很多新的迴旋空間。

對於意大利來說，歐洲央行的新政策可以將該國政府的利息開支由相當於GDP的3.5%降至1%，甚至更低。因此，即使德國還沒有消除財政恐懼症，歐盟亦沒有放寬成員國制定財政預算時需要遵守的財赤上限，但由於貨幣政策和財政政策之間的相互作用，法國、意大利、西班牙、希臘等地中海沿岸成員國現在都有相當大的空間去減稅以及增加公共開支。

這令我想到了歐盟最近消除的第三大障礙：內部政治動盪。在過去18個月，歐盟受到政治動盪的影響，比起美國或中國大陸還要大。歐盟和意大利的左翼民粹主義聯盟之間的衝突，可能會引發新一輪的歐元危機。而英國若真的無協議脫歐，更可能會引致它和歐盟成員國之間貿易突然停止。對歐盟來說，英國這貿易伙伴比中國大陸加倍重要。

英國硬脫歐風險揮之不去

上述兩個問題當中的第一個現在已經完全消失了，這主要是因為意大利的國內政局，也歸因於歐洲央行政策帶來的額外財政空間。至於英國無協議脫歐的風險，亦因為英國首相約翰遜的政治失誤，已經降低至接近零。英國最高法院上星期的判決已經明確斷言，英國首相的行政權力不能推翻議會程序。

隨着宏觀經濟和政治改善，歐盟現有較大機會可克服過度倚賴出口的結構障礙，從而避免到徹底的經濟衰退。但德國可能沒有那麼幸運，因為德國對出口的倚賴程度異常嚴重，而它對處於結構性衰退的汽車行業的倚賴更加突顯了這個問題。因此，德國將會陷入一個陌生的新角色，不再是歐盟當中的領頭羊，直至它採取更具擴張性的財政政策為止。但是，對於世界其他地區來說，德國的結構性劣勢可能並不像投資者現時認定的那麼重要。因此，我認為，現時歐元和歐盟周期性資產的下跌反而可能是入市的機會，而不是歐盟終極末落的象徵。

GaveKal Dragonomics 資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]