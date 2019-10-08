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林少陽：逼中概股退市 損自由市場聲譽

【明報專訊】特首林鄭月娥上周五宣布引用《緊急法》賦予權力推出《禁蒙面法》，周六零時生效。消息一出，港股一小時內急挫逾400點。明顯地，投資市場即時反應是認為《禁蒙面法》不單不能化解衝突，甚至將進一步激化矛盾。政府若非有心激化矛盾的話，將證明政府今次又再錯判形勢。

說也奇怪，如果政府真心相信，《禁蒙面法》有助紓緩暴力行為，為什麼連政府部門都像如臨大敵一樣，記者會都未開，政府總部已通知公務員可3時半下班，又通知各大專院校提前停課，馬會亦配合宣布場外投注站5時半開始關門。

另一點更加令人費解的是，既然引用得《緊急法》，又講到《禁蒙面法》可加強警方執法效率，為何《禁蒙面法》不是即時生效，而是要延遲至周六零時才生效，給予濫用暴力人士額外9小時的時間繼續蒙面施暴？林鄭還要講到，《禁蒙面法》已在核心管治團隊醞釀了一段相當時間，但在實際宣布法例的安排上，仍然設想不夠周全。

本周焦點落在中美重啟談判

市場的即時反應，都未必一定能作得準，新安排是否能稍減暴力，本欄見報當日應已有分曉。不過特區政府的施政能力有多高，在今次事件的安排上，在投資者心目中，明顯是再次失分。今次安排不單反映特區政府內部人才凋零，就連負責港澳事務的中央高官，對本港民情的掌握，亦不夠準繩。

上周五記者會唯一令投資者鬆一口氣的，是財政司長陳茂波重申，特區政府絕對不會藉《緊急法》實行外匯或資金管制，限制資金及人才的自由流動。香港情况不大可能在短期之內出現曙光，已是市場共識，只要周末的情况未至於急速惡化，本周的市場焦點，或對即將重開的中美貿易談判，關注度更大一點。

上周在美股急挫之時，港股表現回穩，是市場預期有利好消息在醞釀的表現。部分投資者以為是即將推行的《禁蒙面法》有助紓緩局勢，但從上周五的市場反應，已否定了相關猜測。現在剩下已知的可能變數，便只有本周重開的貿易談判。

上周美國傳媒傳出，美國政府有意限制國民投資中資企業，其中包括強行要求美國上市中概股在美國退市，以至禁止美國退休基金投資所有與中共有聯繫的中資股份。有數據指出，美國投資者持有美國上市中概股的佔比大約是市值的33%，持有本港上市中資股份的比重佔14%，而持有A股的比重，則只有1%。

港交所勢受惠 回調至220元可吸

由上述數據分析可見，純粹考慮上述政治風險，美國上市中概股的潛在風險最高，而A股所受的衝擊最小，香港則夾在中間。不過，要求現有已上市的ADR強行退市，對美國作為一個自由市場聲譽的打擊頗大，亦不符合美國投資者的利益。較大機會是分階段進行，例如先不准新中概股在美國掛牌上市，以及限制美國投資者購買中概股。

無論是何種形式，港交所（0388）或將成為上述安排其中一個主要的受惠者。自從上月港交所提出收購倫交所以來，股價累計下跌了逾8%。倫交所股東要求港交所提價20%及增加現金比重，始考慮接受收購。如果真的提價，港交所股價將進一步下跌，但屆時港交所股東投贊成票的機會將更低。整單交易，由始至終，成事的機會都非常低。如果因為這些不明朗因素令股價下跌至220元以下，反而可以考慮中長線吸納。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

相關字詞﹕倫交所 中概股 港交所 外匯管制 禁蒙面法

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