陸振球：吸美公用地產股 一石二鳥

早在6月筆者已在《明報》網上節目「淘寶圖」指出，不要輕視亂局初起，雖然當時還有分析指香港巿民仍熱中於買樓，樓巿可續看好，但筆者已說要小心，可將資金分散至海外避險，如認為樓巿會受惠美國減息，不如買在美國上巿的地產股ETF，如道富的Real Estate Select Sector SPDR（美國上市編號：XLRE），未幾香港樓價指數轉跌，香港地產股更是跌到「一仆一碌」，但XLRE也創出新高。

事實上，XLRE今年以來累升逾30%，而香港恒生地產分類指數只升了4%（圖1），兩者表現有天壤之別。

所謂覆巢之下，豈有完卵，在香港，就算是被視為較穩陣的公用股如煤氣（0003），也因受本地亂局拖累而大跌；同樣地，香港的恒生公用事業分類指數，今年以來也跌了超過3%，但在美國上巿的公用股ETF，如道富的Utilities Select Sector SPDR（美國上市編號：XLU）則升了接近四分之一（圖2）。

以往筆者曾看好的港鐵（0066），既有公用股的性質，收入也有不少地產成分，但現在不斷受示威者破壞，並令其商舖租戶生意大受影響，股價也插水，如喜歡地產、公用股，但要避開香港的亂局風險，不妨將資金轉投上述的XLRE和XLU。

還有，買上述的兩隻美股ETF，也等同將部分港元資產變成美元資產，如港元受衝擊，便也如同買了一些美元作外匯保險。

如投資名言所說，不要將所有雞蛋放在同一個籃子內，又如上所言，覆巢之下，豈有完卵，將雞蛋分放一些在別的籃子，也是理性的做法。

[陸振球 投資超限戰]