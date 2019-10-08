謝紹榮：「三金」關係不再

觀乎港股過去數天成交量萎縮，與其說氣氛轉好，不如說一眾股民寧願等待10月10日至11日在華盛頓舉行的中美高級別貿易談判結果，才謀定而後動。事實上，第四季港股走勢應將如何開局？全繫於這次會議如何收場。

上期本欄最後兩段提到美匯指數走勢「有可疑」，即美匯指數正處上升軌道且向100關口進發，但基於篇幅所限，所以只談了過往數據與新興市場盛衰的相連性，但並沒有再深入研究，故今回續談。

黃金美元仍呈負相關關係

一直以來，不少人慣以「三金」來形容「黃金、美金、黑金（即石油）」之間的關係，他們的三角關係其實並不複雜：

（1） 美元與黃金價格呈負相關關係；

（2） 黃金價格與石油價格呈正相關關係；

（3） 美元與石油價格呈負相關關係。

然而，這個所謂「三金」關係，自2008年金融海嘯後，相互的關係方向已不再。譬如於2009年，美匯指數、黃金價格、石油價格（WTI）分別約為80、每盎士1100美元、45美元；截至上周五它們價格分別約為99、每盎士1500美元、52美元。

原油對世界已「失寵」

也許原油對世界的重要程度已今非昔比，又或許原油價格現時只是美國用以制衡各產油國的伎倆。自2009年至今，縱然不作迴歸分析（Regression Analysis），單憑肉眼也能看出，原油價格跟黃金價格和美匯指數已接近沒有任何相關關係。

反而，黃金和美匯指數仍可能保持負相關關係，不過踏入2019年，黃金和美匯指數的負相關關係，隨着雙雙創出近年新高後而有所改變。至於，美匯指數如繼續維持強勢將對後市有何啟示？下回待續。

跨國保險集團前亞洲區投資管理總監

《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]