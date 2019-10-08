陳增濤：中華女兒波爾多與太極拳

Domaine de Courteillac就在兩江間，28公頃的葡萄園土壤類似右岸著名酒莊雲集的Saint Émilion，種植的葡萄品種也以梅樂（Merlot）為主品麗珠（Sauvignon Franc）和赤霞珠（Cabernet Sauvignon）為輔，但出身的血統和宗族的姓氏卻決定了它的命運似的。

酒莊的歷史並不悠久，上世紀八十年代由開發曾經獲得美國評酒家羅拔派克100分的美國加州 L'Aventure （法語的「冒險」）酒莊的著名釀酒師Stephane Aseo所建立，後來他遠赴加州而出讓Domaine de Courteillac，10年前酒莊再由廣州一家中國酒業公司收購，現在由我的朋友嚴欣打理。

嚴欣早年留學法國，長年在波爾多右岸的車房酒鼻祖Valandraud酒莊任職，像許多勤勞勇敢的中國女性一樣，有了兩個孩子之後與法國夫婿收購了兩公頃右岸著名產區Saint Émilion兩公頃葡萄園，起名Château Blanche Hermine。9月底神州大地依然炎熱非常，更不要說在雨水充足的中國瓷都景德鎮。晚間在當地著名的陶瓷藝術三寶村的這家叫「世外陶源」的仿古建築風味餐廳聚會，我帶來這款2015年Domaine de Courteillac的普通波爾多。這款果香濃郁酒體輕盈的紅酒，在雪櫃裏預先冷藏了半小時，溫度16度左右飲用恰到好處。

道指形成小肩頭 調整難免

在座原來也有健身舞蹈女教練，聞說是楊家太極拳的第七代傳人。唐朝詩人王翰《涼州詞》有「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催；醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回」的千古絕唱，但自此之後似乎用葡萄釀造的紅酒就從神州大地上絕迹矣。明清時期才出現太極拳，卻在民間代代傳承，李白的「葡萄酒，金叵羅，吳姬十五細馬馱」，是否預見了波爾多紅酒重現中華女兒的傳奇？

朋友擔心美國道指支持不了它線性上升的趨勢，如果從技術分析角度來說，正在形成一個收斂楔形及一個小形的肩頭肩，小調整似乎在所難免。中南海大鑼大鼓的70周年國慶閱兵瞬間已消失在歷史塵埃，中美貿易戰火繼續燃燒，走向碰撞，在閱兵表演中已經看到端倪，而歐盟經濟總是這麼的弱不禁風。難怪金融市場的注意力都集中在美國經濟是否有足夠的動力，繼續帶動已經是前景殊不明朗經濟增長；特朗普的態度一早就非常簡單明朗：美國優先。全球政經格局正處於巨變中。

投資及品酒專家

Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]