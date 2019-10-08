為子女鋪路 按需要選教育基金

明報記者 龍彩霞

本地大學學位競爭激烈，每10名中學畢業生少於2人可升讀政府資助的學士學位課程，赴海外升學成為莘莘學子另一出路。

然而，相關費用高昂且升幅驚人，家長的儲蓄目標與實際教育開支相差可高達60%，分分鐘耽誤子女的留學計劃。教育開支與日俱增，但很多家長不清楚所需的儲備目標，亦未能採取有效的教育儲蓄計劃，為家庭帶來經濟衝擊。

可分為定息及投資兩種

說到為子女儲蓄，相信很多家長都會選擇幫小朋友買一份教育基金。教育基金不過是儲蓄計劃的一種，因應不同情况，它可以用不同的名字出現。

坊間有許多不同的教育基金計劃可供客人選擇，不同計劃都各有特色，而且數量眾多，但大致上可將它分為定息和投資兩種。

定息計劃一般稱之為儲蓄保險，保險公司會為保單每年派發一個特定的利息，一般介乎3厘至5厘之間；這類計劃的好處是風險較低，投保人很容易就掌握計劃的預期價值，假設保單的預設年回報為4厘，若要15年後有100萬元的保單價值，每月需要的供款金額約4000元，運作簡單易明；惟投保人要注意不同保險公司的預期派息率和實際派息率可能有差別。

可承受較高風險的投資者，可以選擇另一種月供儲蓄計劃；投資回報由個別基金的表現而定，計劃通常有一籃子基金可供選擇，例如股票基金、債券基金和貨幣基金等。

這類計劃的好處是回報相對較高，以同一例子計算：如果15年後要有100萬元教育經費，假設以年回報9厘計算，每月供款金額只需約2600元。由於投資年期愈長，愈有助降低投資風險，因此回報亦相對較穩定。

投資年期愈長 愈有助降低風險

早前保誠保險推出「童創未來」儲蓄保系列，該產品派發保證可支取現金供父母資助子女升讀大學，同時兼備終身儲蓄。保誠行政總裁容佳明表示，調查結果香港父母有意為子女完成人生重要里程提供財政支援，例如升讀大學、籌辦婚禮及上車置業，但面臨所需費用時，儲蓄缺口可達340萬元，而在海外完成學士學位的所需費用可達到父母目前教育儲備的3倍之多。在打算資助子女籌辦婚禮和上車置業的父母當中，逾四成尚未開始準備相關儲蓄。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示：「我們的調查指出香港父母希望盡其所能去資助子女成就人生每一步。

然而，不但有許多父母尚未開始準備儲蓄，更有超過四成沒信心實現儲蓄目標。」故該公司推出「童創未來」儲蓄保系列設有5或10年的保費供款年期，投保人可以在子女18、19、20和21歲生日的每個保單周年日提取合共四次的保證可支取現金。

供款期10年 子女18歲可支取現金

而除了保誠教育基金計劃外，坊間還有富衞的「好易賞兒童儲蓄壽險計劃」，供款期固定為10年，子女可以在18歲起便派發保證可支取現金，並在保單完結時派發一筆保證的期滿獎賞。友邦旗下「摯愛孩子」則屬分紅保險計劃，保證現金及每年派發的非保證現金，稱為「周年紅利」，保障年期至21歲，保費繳付期6年及8年。

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