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許繹彬：慎防「股災月」 港股出現反向

【明報專訊】踏入第四季，又再迎來傳統「股災月」，恒指已失守26000點關口。綜觀上周，恒指在缺乏北水灌溉下成交淡靜，整周波幅亦僅580點，但光是上周五的波幅已達557點。當日政府宣布通過引用《緊急法》來訂立《禁蒙面法》，令恒指一度從低位反彈約200點，惟最終仍收跌289點，報25821點。

回顧第三季，恒指大挫2450點，跌幅達8.58%；而成交方面，根據筆者稍作統計，今年第三季的日均成交額亦僅錄得約770億元，比起去年第三季的919億元大幅削減16%；而9月份日均成交金額約為758億元，比起8月的863億元萎縮12%；加上9月滬深股通南向淨流入共96.5億元，按月收窄83.5%，可見今年下半年港股投資者的入市意欲相當審慎。

與此同時，8月份香港銀行的港元存款總額急跌1110億元，而港元存款流出之際，新加坡錄得外幣存款淨流入；無獨有偶，美元存款相應上升2.7%，港元資金的外流情况令市場擔憂此是否走資的開端。

多國央行放水救市 未見股災端倪

港股成交疲弱、資金外流源於投資者對貿易戰、以及本港政經局勢不穩而引起的憂慮所致。本港股市飽受內外不明朗因素的煎熬，社會問題在政府宣布撤回修例後並沒有得到緩解，反而警民關係因社會衝突而日趨對立，「火線」亦因而愈燒愈烈。

本港經濟及民生在社運「遍地開花」的情况下無疑受到重大影響，其中零售業更是慘淡收場，8月份零售銷貨值跌至僅得294億元，按年下跌23%，是有紀錄以來單月最大跌幅。政經局勢的動盪令港股浮沉不定，更有愈跌愈深的危機。

對於10月後市的走勢，筆者對本月發生股災仍有保留，畢竟多國央行齊齊放水救市，經濟前景面臨的壓力雖然堪憂，但尚在可控範圍；而且發生股災的其中一大因素是資金大量流走，就如22年前「金融大鱷」索羅斯狙擊港元一般，此前尚未見有大幅走資的端倪。

恒指跌穿26000點或現技術性反彈

不過10月股市相信存在一定的波動，包括拉鋸已久的中美貿易戰再次成為大市走勢的變數之一，此前有消息指美國總統特朗普表示與中國達成貿易協議的可能性「很大」，而白宮經濟顧問庫德洛則表示密切關注香港民主的情况，或影響中美貿易談判，投資者宜繼續關注事態發展。

然而，就恒指近日走勢而言，港股並未跟隨美股大瀉，跌幅尚算溫和。筆者認為，畢竟恒指已累積一定跌幅，跌穿26000點有技術性反彈亦不足為奇，所以投資者慎防在「股災月」出現反向。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]

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