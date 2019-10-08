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伍禮賢：政治困擾 維達免疫力強

【明報專訊】港股上周前段出現反彈，後段受到政府擬引用《緊急法》推行《禁蒙面法》消息影響而再度下跌。外圍方面，內地股市仍處假期，惟美國亦受到經濟數據不及預期所影響，而出現明顯下跌，對港股帶來進一步向下壓力。本港公布過去8月零售業總銷貨價值同比下跌23% ，為紀錄以來最差。相對數據對零售股走勢產生壓力，莎莎國際（0178）、佐丹奴（0709）等維持低位運行。此外，本地地產、收租股亦持續偏弱，新鴻基地產（0016）、希慎興業（0014）等亦再試低位。

另一方面，部分內房股份受9月份合約銷售數據理想帶動，股價走勢較強。碧桂園（2007）、中國恒大（3333）股市均出現逆市上升。

目前港股受到社會政治緊張氣氛所影響，預料短線投資者情緒仍將表現審慎。恒指或先考驗25000至25500點區間的支持力度。另一方面，由於恒指部分短線技術指標開始逼近超賣區，加上25000點一線為大市今年初及今年8月份的重點支持位，不排除指數回落至此區間後會出現反彈機會。個股方面，投資者可關注受經濟周期影響較小的必需品消費板塊，例如維達國際（3331）。

業務波動較小 電商增長快

維達國際上半年業績表現不俗，其中收入及淨利潤錄得按年增長7.6%、5.4%，兩者亦同創近年來的上半年新高。

業績後集團股價曾應聲大升，反映出在這份半年業績背後，集團在經營上取得多方位進展。首先，在銷售端，集團按固定匯率計算收益增長達13%，其中前期市場顧慮較大的木漿成本，在今年上半年有所紓緩，從而大大提升了市場對後市的信心。

此外，代表行業新趨勢的電商銷售渠道，收益實現雙位數字增長，從而佔促使電商渠道收益佔據總體達26%，反映出集團在開拓業務上表現較為理想；其次，在成本控制方面，期內集團總銷售及行政開支比例按年下降0.8個百分點，反映出其有效控制成本及提升營運效率；再次，在財務架構上，集團的淨負債比率從去年同期的59.7%下降9.8個百分點至49.9%，負債比率的下降將有利於減輕集團利息開支，亦讓集團的財務狀况更為穩健。

預測市盈率跌至18倍 13.8元吸

股價走勢上，回顧集團過去30個月的股價表現，基本上在20至30倍市盈率之間運行，如今股價經歷一輪調整後，2019年預期市盈率約為18倍，建議可於13.8元附近吸納，目標價15.5元，止蝕12.6元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]

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