黃德几：新意網業績穩定 候5.7元吸

集團業務包括提供數據中心、設施管理及增值服務等，為本港其中一個提供中立數據中心服務的主要營運商。近年積極擴張規模，集團於今年1月成功購入將軍澳（TKOTL 131）用地，預備興建的新數據中心，落成後料將毗鄰集團已有的 MEGA Plus，因此將與現有的業務產生協同效應，有助集團業務進一步擴展。另外，集團去年1月購入的荃灣市地，項目現正進行前期建築設計工程。隨着該兩個於全新土地興建的數據中心落成後，集團的物業組合總樓面面積將擴展1倍，至約280萬方呎，有助鞏固集團的市場地位。

兩新數據中心落成 鞏固市場地位

另外，集團上月初公布斥資22.15億元，向母公司新地（0016）收購沙田火炭整幢工業大廈，同時以18.07億元向新地出售一批物業，預期將會產生現金流出總額4.12億元，將以集團現有可用銀行信貸，或內部資源撥付。走勢上，9月9日升6.32元遇阻回落，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，短線走勢有待改善，宜候低5.7元以下吸納，反彈阻力6.9元，不跌穿5.3元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]