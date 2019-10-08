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沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

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沈永年：有中國人的地方 樓價必升

【明報專訊】早在十幾年前，筆者在亞洲電視做節目時，已有很多觀眾問我，香港哪些區域的房價升值潛力較大？買樓好還是投資舖位好？儘管當時到內地投資的香港人不多，但我已指出凡有中國人的地方，哪裏的樓價就會上升。記得當時開始有內地人來香港買樓，由於深圳灣大橋的關係，筆者已預計屯門、元朗等區域房價會大升，而筆者亦趁機在屯門區買了一幢獨立屋，由九龍區搬進去自住，一如所料，之後愈來愈多內地人走到屯門居住、投資、購物，帶動該區樓舖價急升，升幅更比其他區域可觀。

筆者剛從墨爾本考察兼度假回來，上次去已是三年前，當時墨爾本樓價已升得非常厲害，筆者經了解後，發覺樓價急升主要是那裏多了中國人移居，亦不少中國人在當地購買公寓作投資用途，然後用作B&B或宿舍出租給旅客或學生；時至今日，如果大家到墨爾本那裏租住B&B或獨立屋，或是你的子女在當地留學租了那裏的宿舍來住，就會發覺大部分業主都是中國人，甚至沒有土生土長的澳洲人。

墨爾本第一大移民來源為中國人

根據官方數字，中國移民已成為墨爾本第一大移民來源，就以墨爾本市中心為例，在4.2萬區人口中有超過24%是中國人；而墨爾本全市的留學生中，中國留學生更多達16萬人；墨爾本Box Hill幾乎百分之九十九的地方都有華人居住。可以說，走在墨爾本街頭，每十個人就有八個是華人，處處都是華人身影，中國餐館、火鍋店、珍珠奶茶等店舖經常大排長龍，相反西餐廳、咖啡店卻少人光顧。

墨爾本樓價不斷攀升

隨着愈來愈多中國人選擇到墨爾本移居，該市的樓價不斷攀升，甚至逼近雪梨這個澳洲樓價最高的城市。今次筆者到墨爾本考察，參觀了三場在當地舉辦的別墅拍賣活動，看到九成參與競投的都是中國家庭，也有小量印度、馬拉人，但土生土長的澳洲人完全不見蹤影。與此同時，筆者亦見到當地的別墅價格正節節上升。

中國人開始投資日本樓

再說說日本的情况，一直以來，土生土長的日本人大部分都不會買樓居住，就算是年輕人也沒有定下買樓自住的目標；然而，近來愈來愈多中國人開始投資日本樓，很多二手市場接貨的都是中國客，令到日本二手市場迅速轉活，足見中國人的影響力有多大！

顯然易見，世界各地凡是有中國人去的地方，那裏的樓價自然有升值潛力。其實買磚頭就如買股票一樣，只要有潛質、有數據支持、發展前景向好就值得投資，相信大家亦曾投資過一些優質的中資股，就算是巴菲特手上也有中資股票，國運要到乃大勢所趨。有指國內人正「溝淡」香港人，就倒不如說是中國正溝淡全世界！筆者甚至覺得，只要大家預計到未來哪些國家、城市或地區會有大量中國人移居、投資、旅遊等的話，絕對可以作為投資樓市的風向標！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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