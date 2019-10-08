謝偉銓：流標地皮入標價宜公開

該幅啟德4C區4號商業及酒店用地，今年5月以每呎樓面地價約1.29萬元批出，成為九龍東商業地樓面呎價新高，晉身百億地王，惟一個月後被買家以「社會矛盾和經濟不穩定」為由撻訂，近日地皮重推並接獲5家發展商入標，最終卻流標收場，成為近一年來第三幅流標的官地，其餘兩幅為毗鄰上述地皮的第4C區5號用地，以及去年10月流標的山頂文輝道豪宅用地。

面對中美貿易戰持續、內地經濟增長放緩，加上香港本身社會政治事件因素，多重夾擊，本港零售餐飲、旅遊業以至整體市况都受拖累，發展商投地出價轉趨審慎亦是無可厚非。

可免高地價政策猜疑

惟面對市况逆轉，當地皮接獲一定數量的發展商入標競投，在沒有圍標的情况下，縱然入標價未能達至政府評估的最低地價，如非相差太遠，流標未必是唯一的選項！若然考慮最新巿場情况及短期可能出現的不明朗因素，當局實應即時小心審視，研究是否作出適切調整，接納略低於原定底價的最高入標價呢？

此外，現行機制下，署方在成功標售每幅用地後，都會在開標後約4星期公布其餘的入標價，以增加賣地的透明度，流標的用地亦應按相同機制處理，釋除市場的猜測及疑慮呢？定價合理不合理、孰高孰低，大可讓專業人士評論、由市民自行定奪。而若然地皮宣告流標，政府亦應該盡快交代何時將有關用地重新招標，以免官地無限期閒置。

隨着當局正就多個大型住宅項目及商業地皮進行招標，當中包括市場估值逾880億元的高鐵西九龍站上蓋商業地亦剛於上月開始招標，倘若再有地皮流標，不單短期對市場釋放負面訊信息，有機會引發更大的市場波動，公眾觀感上，亦難免讓人質疑政府是否仍在奉行高地價政策。故此，筆者認為，政府必須審慎、靈活處理土地標售，適時調整相關機制及估價，避免因一時政經局勢波動，而拖慢土地供應的步伐，影響未來住宅單位及寫字樓樓面的供應。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]