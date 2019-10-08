李聲揚：全球最強股市的啟示

年初至今，其實不止香港，環球雖然未有極大規模戰爭，但也算是動盪。承認與否也好，美中是地球上兩大強國（當然分先後），兩國交惡，不少人難以安心。但有趣的是，中美兩國，頭三季股市倒是跑贏其他市場。A股近三成的升幅固然冠絕全球（以美元計仍升超過兩成），美股也有近兩成的升幅。

那，到底誰是強中之強？哪個國家股市表現才是最出色？答案可能令你想不到。下文會開估。

這問題當然有點取巧，因為環球股市眾多，行內人都未必完全通曉，而且不少地方有多過一個指數，美股有道指有標普有納指，香港有恒指有國指，計哪一個才「準」？况且，還有以當地貨幣計價（也就是只看點數），還是以外幣（一般是美元）計價的問題。韓股以本地韓圜計價仍有得升，但計及貨幣年初至今貶值7%，外國人買韓股就要倒輸了。

滬深300指數跑贏全球

如果以「主要市場」（以彭博終端機定義）計，滬深300指數跑贏全球，應無異議。即使計及人民幣貶值也是一樣。最差則是馬來西亞，無論是本幣或外幣計均包尾。

但如果放眼到「亞洲市場」，表現最好的仍是滬深300，但最差方面，「韓國創業板」KOSDAQ則取代馬來西亞，成為全亞最差。

哪放眼全世界又如何？答案可能令你想不到，不過用「逆向思維」大約可以猜到。小弟如此故弄玄虛，當然是多災多難的國家。阿根廷？不。委內瑞拉？也不是。希臘？早就沒有多災多難，經濟增長超過德國（是真的），債息一度低過美國。

根據上周《金融時報》報道，答案是伊朗。受國際制裁而通脹猛於虎的伊朗。和基金經理分享此故事，他說甚至不知道伊朗有股市。其實只是半戲言，連委內瑞拉、老撾及緬甸也有股市，貴為全世界頭三十大經濟體系的伊朗（以PPP購買力平價計甚至是G20），當然有股市，朋友只是以為早已廢掉武功。

過去1年伊朗成世界最強股市

即使經歷制裁以及可怕的通脹，伊朗德黑蘭股市，是過去12個月，世界最強的股市。去年第四季伊朗股市曾經因為軍事衝突，以及經濟疲弱而大跌。但如今已由低位反彈超過70%

聰明的讀者已會問：貨幣又如何？外國人買應會是賺價蝕匯吧。美元強勢，伊朗貨幣想必是跌到傻。又和大家估計不同，伊朗貨幣，過去一年對美金，是相當穩定。當然是官方干預，或實行類似聯匯的結果。但事實是以美元計，伊朗股市表現也是冠絕全球。

當然了，和之前提過台股韓股等等不同，香港投資者可以投資伊朗股市的機會，應該近乎是零。

而且很可能是犯法，監都有得坐。也可能因為環球制裁，之前已入場的外資根本無法撤離，只能將股息（居然還有股息！）再投資落去。

但我們仍可以看到兩個教訓。第一，你看俄羅斯伊朗等，被制裁多年仍未跪低，國力甚至已止瀉。你看普京去年在世界盃上多威風。相信以制裁可以令中國屈服，只怕是想多了（當然中國自有其內部問題）。

第二，伊朗不讓貨幣貶值，後果是什麼？就是惡性通脹。人們想的是「儘管通脹股市仍升」（in spite of），其實是「因為通脹股市就升」（because of）。伊朗股市大升，一大原因正是因為惡性通張，而銀行利率沒有追上——伊朗人也曉得不投資，向下流。無可奈何下只有焗賭。

(作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票)

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]