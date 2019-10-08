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楊書健：安倍趁通脹加銷售稅

【明報專訊】日本上周調高了銷售稅，由8%增加至10%。1997年，橋本龍太郎政府將銷售稅由3%調高至5%，引發了經濟衰退，同時又遇上亞洲金融風暴，令銷售稅變成燙手山芋。但是日本人口老化，經濟疲弱，政府帳目一直赤字，總需要開源節流。理論上，銷售稅符合用者自付原則，對經濟的影響比入息稅為低。

通縮為日本經濟最大問題

因此，自2005年起，銷售稅都是大選議題。最終在2012年通過了分兩次加稅的方案。第一次由5%調高至8%，在2014年生效。但是原來應該在2015年生效的第二次加稅，現任首相安倍晉三卻兩次押後，終於在上周落實。

20多年來，日本經濟最大的問題是通縮。人口老化的根源是少子化，每年的年輕人數量都在下跌。香港亦有類似情况：筆者讀中學的時候，每屆會考生達10萬人。到剛過去的一屆文憑試，只有5.6萬人報名。

每屆生源萎縮，會直接令各行各業的需求萎縮。筆者一代有10萬名會考生，到10年後就有10萬人結婚，社會需要處理5萬個婚禮。今年只有5.6萬人畢業，10年後就只有28,000個婚禮。餘此類推，年輕家庭數目減少，會減少了對汽車、住屋甚至旅行的需求。嬰兒數目下跌，則會影響了嬰兒用品和幼兒園的需求。需求減少，自然就通脹放慢；情况持續，就可能變成通縮。日本由1980年代物價遠比香港為高，到現在生活指數較我們低，就反映了這個情况。

香港通縮狀况不太明顯

香港經濟總量較小，因此人口老化繼而出現通縮的狀况不太明顯。例如根據政府統計，未來香港人口萎縮最嚴重的一年，缺口也不到2萬人，可以通過移民、境外生等方法紓緩問題。但是日本總人口超過1億，每年出生人口由1973年的209萬下跌到去年的91.8萬人，缺口超過100萬。

再加上日本移民政策偏向保守，所以這個缺口難以填補。這20多年來全社會就一直在轉型，在「硬食」這個轉變。

長期通縮同時會減少名義經濟總量。現代衡量政府財政的穩健度，往往會以債務除以經濟總量；名義經濟總量增長得慢甚至萎縮，就會令政府財政惡化。所以現代的財政部長，最大的挑戰就是能否令國債增長速度比名義經濟總量的增長速度較慢。主要經濟體都將通脹率目標設為2至3%，再加上1至2%的經濟增長，每年的名義經濟可達5%，就變成了增加國債的基礎。

加銷售稅或得不償失

加銷售稅的難處亦在於此。加稅可以增加財政收入，降低國債的增長速度。但是假如影響了經濟，令經濟增長或者通脹受壓，則多收了稅亦同時增加國債經濟比，反而是得不償失。

安倍晉三順延了兩次加稅，策略就是等通脹重臨。如今日本已經連續三年錄得通脹，安倍政府的盤算是通脹已成趨勢，可以消化銷售稅的增幅。不過，1997年日本加稅卻遇上了亞洲金融風暴，今次加稅卻又遇上了中美貿易戰。加稅會否將日本又拉回通縮，其實尚未可知。

安泓投資總監港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]

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