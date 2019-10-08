岑智勇：諾發業績改善 估值變吸引

世界貿易組織（WTO）下調今年全球商品貿易增長預測，由4月時估計增幅2.6%調低超過一半，至1.2%，明年增長預測亦下調0.3個百分點至2.7%。下調原因是關稅及報復措施、經濟增長放緩及英國無序脫歐，可能令貿易形勢雪上加霜。另外，下調貿易增長預測反映全球經濟放緩的預期，但亦有周期及結構性因素，加上歐洲及英國脫歐相關的不明朗。

上望 2.27元 1.9元止蝕

美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯表示，聯儲局已制定能實現2%通脹目標的貨幣政策，若經濟繼續增長，未來幾年將有窄幅加息的空間。參考利率期貨數據，聯儲局在10月30日議息後，降息0.25厘的機會率升至767%。數據又顯示，在2020年4月29日前，投資者都未有預期當局會加息。

諾發集團（1360）主要業務為舉辦展覽會及貿易展覽以及提供配套服務並為展覽會及貿易展覽提供分包服務。集團2019年中期收入增長126.77%至5.76億元，主要因為推廣及諮詢分部收益增加，以及承包服務及娛樂設備解決方案銷量增長。毛利增加229.70%至3.83億元，毛利率由45.76%增加至66.53%，主要因為推廣及諮詢分部，及承包服務及娛樂設備解決方案分部的收益增長。經營溢利增加92.71%至2.19億元，經營利潤率由44.63%減少至37.93%，主要由於應付或然代價公平值變動之虧損及以權益結算股份付款導致。集團現價市盈率 31.895倍，因業績改善，預料未來估值有望變得吸引。股份上周收報1.99元，上望 2.27元，止蝕設於 1.9元。

泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師

[岑智勇 投資先機]