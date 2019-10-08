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蔡金強：香港超穩定體系的崩潰

【明報專訊】香港成功的背後……

最近跟不少朋友聊香港的價值，有朋友說，香港的成功在於香港人的努力奮鬥，不畏艱辛，可難道香港人就比越南人，菲律賓人或者尼泊爾人勤奮嗎？有朋友說，香港的成功在於英國人建立的法律體系，那英國人的舊殖民地巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、緬甸成功了嗎？……事實上香港的成功幾乎全有賴於中國這個經濟腹地，真正價值就是它是中國的窗口，是一條橋樑。香港的普通法體系，勤奮而務實的人民是構成這個窗口城市成為一個超穩定體系的核心。可如果沒有前者，你就算是一個超穩定體系也是枉然，這是事實，殘忍的事實！

有中國這個極度龐大吸引而又與世界不盡接軌的市場，加上自身的超穩定體系，香港這塊土地成為福地，上面的人也成為有福之人，極盡繁榮富裕，地產也成為世界最貴，香港的醫療、金融、交通體系也傲立世界。香港上市的本土公司，尤其公用事業公司的估值也是傲立世界，比如中華煤氣（0003）、港鐵（0066）、領展(0823)，這些都是接近30倍市盈率，3至4倍市淨率，分紅才2.5至3厘，盈利增速單位數的公司，估值應該算得上世界之巔。這童話般的故事一直持續着，直到2019年的第三季，可香港賴以成功的超穩定體系卻被它的人民摧毀了。

超穩定體系 孕育出超貴公用股

如上面所說，香港的吸引在於中國，香港超穩定體系的成功有賴於香港的法治和本地勤勞而務實的公民，可撫心自問，現在這兩者應該算蕩然無存吧！一句「逆權」，一句「公民抗命」，已把所有的犯法變得合理化，無論攻佔政府最高部門，破壞交通，放火，打砸銀行商店，製造交通意外，攻擊警察，恫嚇不同政見人士，統統都因為號稱在逆權而合理化。以前成功的另外一個因素「勤勞而務實」的公民，也在3個月內讓人見識到人性本惡的一面。

體系崩潰以後……

那香港是不是永別了，小金人倒也沒那麼悲觀，人生在世一輩子總會碰到一兩次這種崩潰式的大事，只是覺得很悲哀……

小金人在前幾集的文章有討論過地產的前景，就不再重複了，簡單來說，就是工商舖零售完蛋，甲級寫字樓市場重創，住宅先從高點跌20%……

除了地產，小金人覺得香港以前憑超穩定體系受益的另一個領域，估值世界之巔的公用事業股票也肯定會被重創。最貴的王中王中華煤氣，小金人覺得情况堪比港鐵嚴峻！

簡單說說為何中華煤氣宇宙高估值難以為繼。首先大家要明白煤氣1999年至現在投資回報755%，股價只漲了50%，紅股回報465%，其他是股息。煤氣過去20年有16年有十送一紅股，照道理，除息後，每股盈利會被攤薄9%，股價會相應跌11至12%（9%紅股加其他是股息），那雖然持股多了10%，可股價相對應跌了，你的錢沒變。可是，煤氣神在以前都能創造每年大概接近10%的盈利增速，那雖然股多了10%，下一年的每股盈利幾乎沒變或者只是微跌，所以除息後慢慢，慢慢，股價又會漲回除息前的水平，甚至更高。所以過去20年，煤氣的估值大體還是在30倍左右，神奇吧？除了這個每年十送一紅股神器，煤氣還持有15.8%國金中心和小量地產業務。可小金人覺得神器已廢，煤氣高估值神話不再。

煤氣增長斷纜 估值難維持

（1）煤氣盈利增速大幅下滑，煤氣可以繼續派紅股，可問題是它的盈利增速卻不能再跟上。煤氣在今年上半年的核心盈利跌了5.8%。它的盈利大概有45%來自香港煤氣業務，可這部分就算今年上半年用氣量也跌了2.4%，小金人覺得下半年全港用氣可能跌8至10%，這4個月來香港的食肆接近崩潰，而其是用氣最主要對象。就算明年，小金人覺得全港用氣量可能還是會進一步跌低單位數。所以，香港煤氣業務的盈利貢獻今明兩年都是負增長，根本不是輕微加價可以抵消的；

（2）過去幾年煤氣的盈利都受益國金中心的租金收入提升和重估增值，現在這是反過來；

（3）國內煤氣業務的盈利貢獻增速不光有政策風險，而且現在也只有7至8%。

所以，中華煤氣今年的盈利增速可能是微負，明年可能也只是打平。完全無法再支持以前十送一紅股。每股盈利不變的神器。煤氣現在的估值是2020年市盈率32倍，3.8倍市淨率，2.4厘股息率，比同業貴一倍的估值。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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