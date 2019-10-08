Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年10月8日星期二
環球數據前瞻
FT：匯控再裁萬人 主要目標歐洲高管 券商指遣散費或達55億 恐拖累第3季業績
3高層接連離任 有揣測指部分涉華為
港航削部分長途航班
周末局勢緊張 港股假後開市受考驗
長假期現「撳錢潮」 港匯低見7.8449
籲港商重拾40年前勇氣走出去 邱騰華：加關稅已準備好 港將受全球經濟放緩打擊
支援非為救而救 助企業「升呢」抗逆
貿發局「格仔舖」助試水温 鼓勵港商產於東盟售予東盟
施永青：最惡劣情况已過 對港股樓不悲觀
擁119萬私宅成交數據 中原冀與用家雙贏
3諾獎經濟學家 分析中美貿易戰
貸款公司瀕爆煲揭內地「謎網」 嘉年華14.6億減值 涉多名內地「富豪債仔」
中港金融玩家 併購不手軟
百威擬強攻內地 分析：有難度
熊貓綠能瘦身為併購做準備
酷派引新股東 配8億股予新譽發展
美企第3季業績展望黯淡 利潤料降4% 跌幅3年最大
吉利富豪研合併引擎業務省成本
Burberry與二手奢侈品網站合作
張兆聰：體育品牌股穩中求勝之選
趁有能力 先置業安居
環球數據前瞻
金子：網上增長勁 美團購12285
張兆聰：內房銷售佳 合景泰富值博
蔡金強：香港超穩定體系的崩潰
岑智勇：諾發業績改善 估值變吸引
楊書健：安倍趁通脹加銷售稅
李聲揚：全球最強股市的啟示
謝偉銓：流標地皮入標價宜公開
沈永年：有中國人的地方 樓價必升
黃德几：新意網業績穩定 候5.7元吸
伍禮賢：政治困擾 維達免疫力強
許繹彬：慎防「股災月」 港股出現反向
為子女鋪路 按需要選教育基金
陳增濤：中華女兒波爾多與太極拳
謝紹榮：「三金」關係不再
陸振球：吸美公用地產股 一石二鳥
陸振球：貧富懸殊 加劇社會經濟動盪
林少陽：逼中概股退市 損自由市場聲譽
技術取勝：申洲處上升通道
潘迪藍：歐盟可望否極泰來
蘇沛豐：增長前景明朗 東方教育目標16.5元
李順威：避美國政治問題 選歐日股市
劉思明：內房宜審慎 建材股更可取
何啟聰：揀輕微價外證 美團Call25089
百威Call11277 留意引伸波幅
看好金價走勢 S金購11407
周顯：逼退市沒收資產 美無相關經驗
何國良：本月難免波動 理性操作仍可為
張佩儀：年金避稅也有風險
王弼：外資撤不撤 緊急法成敗關鍵
曾淵滄：內房股強者愈強
湯文亮：為尊敬的老師說一句公道話
陳永傑：樓價下調 成交反彈
廖偉強：留下來就是機會
布少明：二手交投差過SARS時
李志成：置業需求熱 一手受追捧
郭思治．推介股份：豐盛服務（0331）
梁冠業．推介股份：中教控股（0839）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
盧楚仁：美元強 日圓加元更強
示威衝突拖慢發展商推盤步伐 10新盤逾4000伙獲批預售卻未推售
GRAND MARINI次輪沽20伙 佔可售兩成
朗8一房566萬沽 1個月賣平6%
十大屋苑上月124宗登記 9個月新低
西九1房租務活躍 匯璽呎租60元
峻源盡享山海景致
新港城交投連月挫 呎價守1.7萬
東方匯理：金價1450美元可買
下一篇
上一篇
環球數據前瞻
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
FT：匯控再裁萬人 主要目標歐洲高管 券商指遣散費或達55億 恐拖累第3季業績
3高層接連離任 有揣測指部分涉華為
港航削部分長途航班
周末局勢緊張 港股假後開市受考驗
長假期現「撳錢潮」 港匯低見7.8449
籲港商重拾40年前勇氣走出去 邱騰華：加關稅已準備好 港將受全球經濟放緩打擊
支援非為救而救 助企業「升呢」抗逆
貿發局「格仔舖」助試水温 鼓勵港商產於東盟售予東盟
施永青：最惡劣情况已過 對港股樓不悲觀
擁119萬私宅成交數據 中原冀與用家雙贏
3諾獎經濟學家 分析中美貿易戰
貸款公司瀕爆煲揭內地「謎網」 嘉年華14.6億減值 涉多名內地「富豪債仔」
中港金融玩家 併購不手軟
百威擬強攻內地 分析：有難度
熊貓綠能瘦身為併購做準備
酷派引新股東 配8億股予新譽發展
美企第3季業績展望黯淡 利潤料降4% 跌幅3年最大
吉利富豪研合併引擎業務省成本
Burberry與二手奢侈品網站合作
張兆聰：體育品牌股穩中求勝之選
趁有能力 先置業安居
環球數據前瞻
金子：網上增長勁 美團購12285
張兆聰：內房銷售佳 合景泰富值博
蔡金強：香港超穩定體系的崩潰
岑智勇：諾發業績改善 估值變吸引
楊書健：安倍趁通脹加銷售稅
李聲揚：全球最強股市的啟示
謝偉銓：流標地皮入標價宜公開
沈永年：有中國人的地方 樓價必升
黃德几：新意網業績穩定 候5.7元吸
伍禮賢：政治困擾 維達免疫力強
許繹彬：慎防「股災月」 港股出現反向
為子女鋪路 按需要選教育基金
陳增濤：中華女兒波爾多與太極拳
謝紹榮：「三金」關係不再
陸振球：吸美公用地產股 一石二鳥
陸振球：貧富懸殊 加劇社會經濟動盪
林少陽：逼中概股退市 損自由市場聲譽
技術取勝：申洲處上升通道
潘迪藍：歐盟可望否極泰來
蘇沛豐：增長前景明朗 東方教育目標16.5元
李順威：避美國政治問題 選歐日股市
劉思明：內房宜審慎 建材股更可取
何啟聰：揀輕微價外證 美團Call25089
百威Call11277 留意引伸波幅
看好金價走勢 S金購11407
周顯：逼退市沒收資產 美無相關經驗
何國良：本月難免波動 理性操作仍可為
張佩儀：年金避稅也有風險
王弼：外資撤不撤 緊急法成敗關鍵
曾淵滄：內房股強者愈強
湯文亮：為尊敬的老師說一句公道話
陳永傑：樓價下調 成交反彈
廖偉強：留下來就是機會
布少明：二手交投差過SARS時
李志成：置業需求熱 一手受追捧
郭思治．推介股份：豐盛服務（0331）
梁冠業．推介股份：中教控股（0839）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
盧楚仁：美元強 日圓加元更強
示威衝突拖慢發展商推盤步伐 10新盤逾4000伙獲批預售卻未推售
GRAND MARINI次輪沽20伙 佔可售兩成
朗8一房566萬沽 1個月賣平6%
十大屋苑上月124宗登記 9個月新低
西九1房租務活躍 匯璽呎租60元
峻源盡享山海景致
新港城交投連月挫 呎價守1.7萬
東方匯理：金價1450美元可買
FT：匯控再裁萬人 主要目標歐洲高管 券商指遣散費或達55億 恐拖累第3季業績
3高層接連離任 有揣測指部分涉華為
港航削部分長途航班
周末局勢緊張 港股假後開市受考驗
長假期現「撳錢潮」 港匯低見7.8449
籲港商重拾40年前勇氣走出去 邱騰華：加關稅已準備好 港將受全球經濟放緩打擊
支援非為救而救 助企業「升呢」抗逆
貿發局「格仔舖」助試水温 鼓勵港商產於東盟售予東盟
施永青：最惡劣情况已過 對港股樓不悲觀
擁119萬私宅成交數據 中原冀與用家雙贏
3諾獎經濟學家 分析中美貿易戰
貸款公司瀕爆煲揭內地「謎網」 嘉年華14.6億減值 涉多名內地「富豪債仔」
中港金融玩家 併購不手軟
百威擬強攻內地 分析：有難度
熊貓綠能瘦身為併購做準備
酷派引新股東 配8億股予新譽發展
美企第3季業績展望黯淡 利潤料降4% 跌幅3年最大
吉利富豪研合併引擎業務省成本
Burberry與二手奢侈品網站合作
張兆聰：體育品牌股穩中求勝之選
趁有能力 先置業安居
金子：網上增長勁 美團購12285
張兆聰：內房銷售佳 合景泰富值博
蔡金強：香港超穩定體系的崩潰
岑智勇：諾發業績改善 估值變吸引
楊書健：安倍趁通脹加銷售稅
李聲揚：全球最強股市的啟示
謝偉銓：流標地皮入標價宜公開
沈永年：有中國人的地方 樓價必升
黃德几：新意網業績穩定 候5.7元吸
伍禮賢：政治困擾 維達免疫力強
許繹彬：慎防「股災月」 港股出現反向
為子女鋪路 按需要選教育基金
陳增濤：中華女兒波爾多與太極拳
謝紹榮：「三金」關係不再
陸振球：吸美公用地產股 一石二鳥
陸振球：貧富懸殊 加劇社會經濟動盪
林少陽：逼中概股退市 損自由市場聲譽
技術取勝：申洲處上升通道
潘迪藍：歐盟可望否極泰來
蘇沛豐：增長前景明朗 東方教育目標16.5元
李順威：避美國政治問題 選歐日股市
劉思明：內房宜審慎 建材股更可取
何啟聰：揀輕微價外證 美團Call25089
百威Call11277 留意引伸波幅
看好金價走勢 S金購11407
周顯：逼退市沒收資產 美無相關經驗
何國良：本月難免波動 理性操作仍可為
張佩儀：年金避稅也有風險
王弼：外資撤不撤 緊急法成敗關鍵
曾淵滄：內房股強者愈強
湯文亮：為尊敬的老師說一句公道話
陳永傑：樓價下調 成交反彈
廖偉強：留下來就是機會
布少明：二手交投差過SARS時
李志成：置業需求熱 一手受追捧
郭思治．推介股份：豐盛服務（0331）
梁冠業．推介股份：中教控股（0839）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
盧楚仁：美元強 日圓加元更強
示威衝突拖慢發展商推盤步伐 10新盤逾4000伙獲批預售卻未推售
GRAND MARINI次輪沽20伙 佔可售兩成
朗8一房566萬沽 1個月賣平6%
十大屋苑上月124宗登記 9個月新低
西九1房租務活躍 匯璽呎租60元
峻源盡享山海景致
新港城交投連月挫 呎價守1.7萬
東方匯理：金價1450美元可買
prev
next