趁有能力 先置業安居

由於加拿大政府的醫療和退休福利都很好，因此Jason之前沒有特別為自己安排相關事宜，來港定居要重新安排；筆者會從醫療、退休、子女教育和置業4個範疇作出建議。

宜自行投保具墊底費醫療計劃

Jason在會計師行任職合伙人，年薪約200萬元；公司為他提供的醫療福利屬於行政級別，包括1000萬元人壽保障和高級半私家病房醫療計劃，而計劃亦可容許Jason在退休後，即65歲時以自付形式續保；表面看Jason不需為醫療作額外準備。但筆者發現，該計劃由65歲到85歲的總保費高達150萬元，因此建議Jason現階段先自行投保具墊底費的高端醫療計劃，待退休後放棄公司的續保，並將自己投保的計劃轉回零墊底費。

月供形式投資回報較佳

退休方面，Jason的理想退休生活使費為每個月10萬元，假設通脹3%和享有20年的退休生活，在Jason 65歲時要準備4600萬元的資金；經計算後，扣除強積金和其他資產，Jason尚欠2400萬元；由於金額不少，用傳統的銀行儲蓄方法並不可行。如果以銀行年厘息1厘計算，每月需要儲高達8萬元；因此筆者建議選擇月供形式的投資相連計劃，假設年回報為7厘，每月儲蓄金額大約為3.8萬元。

後備教育基金可應不時之需

在子女教育方面，Jason打算將囝囝送回加拿大升學，由於囝囝同時擁有加拿大國籍，學費將會有資助。但筆者建議可先準備一個後備教育基金，每月投放5000元於儲蓄保險計劃；如果計劃有變動，例如轉去英國或美國升學，這筆資金於15年後可滾存至110萬元，以用作不時之需。

物業宜以買代租

最後關於置業方面，Jason一家三口現租住西環一個約800方呎的單位，每月租金為4萬元；如購買同類型單位，市價約1600萬元；長遠而言，筆者建議 Jason以買代租，因為就算租金不變，由現在一直租住到85歲，總租金支出已經超過2000萬元。再者，到Jason退休時的租盤選擇亦相對較少，因業主取態一般都會選擇比較年輕或有工作能力的租客。

因此在Jason現在有能力付首期，而供樓的開支和租金相若的情况下，現在置業是一個好的時機，因為到退休時剛好還清所有按揭，到時候就可以有個穩定的安樂窩安享晚年了。

卓啓雄

康宏理財服務有限公司高級業務拓展總監

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