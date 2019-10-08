經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰：體育品牌股穩中求勝之選

【明報專訊】上周沒有北水，恒指在眾多利淡因素下仍能穩守25800點，有股無形的買盤，周五引用《緊急法》來實施《禁蒙面法》，一度急跌近500點向下突破，但尾市再有買盤出現令跌幅收窄。上周五晚的示威行動升級，但除了港鐵（0066）周六早上停駛、多個商場停業外，市民生活仍如常，不見得對股市有大影響。在美股強力反彈下，夜期也由低位回升達200點。倒是引用《緊急法》這個潘朵拉盒子一打開，要擔心外資會對香港有戒心而離開。

港資股是拖累港股的元兇，但跌幅主要在周五出現。整體來看，港資股估值已反映頗悲觀的前景，例如中原指數小幅回落，地產股估值卻貼近多年低位。因此，港資股是偏弱但沽壓不大，周五又《緊急法》又《禁蒙面法》引來恐慌拋售，但全周計跌幅也不大。整體中資股則見平穩，如內銀內險多能靠穩，內房由低位轉強，而手機設備、體育用品、美團(3690)、物管股等更強勢向上，汽車股表現也是穩中偏好。

中國經濟其實有見底回穩跡迹象，美國近期數據雖差，但就業市場仍然穩定，聯儲局減息空間仍大，全球股市以基本因素來看是安全的。但香港局勢，中美貿易談判以及會否發展至金融戰，才是左右股市的重要因素。市場的部署是整體會低配中港股市，但資金則湧向上述強勢的增長型股份。

聯儲局減息空間仍大

個股或板塊來看，上周沽出弱勢了大半年的三生製藥(1530)，豈料一沽出就變得生龍活虎，有時候股票買賣確實需要些運氣。

就整個板塊來看，研發藥推動增長這個主題並無改變，但集採政策擴展至更多產品是可以預見的趨勢，在估值並不便宜下，故整個板塊格局似上落市為主，長線持有需要很有耐性才會看到理想回報。

至於體育用品股，券商看法愈來愈正面，對安踏(2020)的目標價多已超過70元，走勢上也呈高位整固後再向上突破。但要留意，近期有同業滔搏(6110)招股上市，體育用品股的炒上或與此有關，有機會在上市前後出現反高潮。但中長線來看，體育品牌主要就是這幾個，需求則應能穩步增長，參考NIKE的往績，會是穩中求勝之選。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

相關字詞﹕滔搏國際 體育用品股 安踏 券商股 禁蒙面法

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