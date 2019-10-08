Burberry與二手奢侈品網站合作

轉售家中舊物 助提振一手銷情

歐洲奢侈品牌一直以來嚴格控制分銷，甚至不想承認二手市場的存在。不過近期有分析認為，二手市場可以令顧客確信其貨品可以保值。擁有卡地亞（Cartier）和積家（Jaeger-LeCoultre）品牌的歷峰集團（Richemont），去年購入轉售網站Watchfinder，突顯二手市場的重要性增加。

Burberry企業責任副總裁巴蒂（Pam Batty）稱，轉售不會對業務構成威脅，希望顧客想更新衣櫥時，認識到可以有不同的選擇。傑富瑞（Jefferies）分析師塞雷達（Flavio Cereda）稱，奢侈品的網上二手轉售每年增長達50％，入門級奢侈品的二手銷售可能蠶食品牌的生意，不過聰明的品牌正試圖參與其中。

Burberry自2015年以來在美洲的銷售額呈下跌趨勢，吸引舊客上門喝茶，可吸引他們重返門店，向他們促銷新任創意總監Riccardo Tisci操刀的新貨。

Burberry去年銷毀了價值約3500萬美元的未售貨品，被質疑有欠環保，Burberry其後表示會停止這做法。二手銷售是該品牌趨向重視環保的策略之一。

（彭博社）

[國際金融]