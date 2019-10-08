吉利富豪研合併引擎業務省成本

富豪CEO：以營運規模降成本

環球車廠耗資數以十億美元開發電動汽車之際，也在致力節省成本。IHS Markit預測，到2030年，電動汽車相當於全球新車的產量，將由2％增至12％。不過面對環球銷售放緩、貿易戰、中國與歐洲收緊廢氣排放法規等，都令業界利潤收窄。薩繆爾森稱，建立新的引擎供應商，將使富豪汽車專注於動力系統，而不會耗盡其內燃機業務的資源。他稱，希望尋求協同效應，而愈早進行可令自己愈強大。他希望將合併建議提交富豪汽車董事會，以便明年通過。

指合併計劃不涉及裁員

富豪汽車表示，合併計劃不涉及裁員，預料新的企業可僱用約3000名富豪汽車員工及5000名吉利汽車員工，當中包括工程、採購、製造、資訊科技的員工。富豪汽車計劃到2025年，其一半的銷量來自純電動車，另一半來自混合動力車，而後者的引擎將來自與吉利引擎業務合併後，新企業所製造的燃氣-電動混合動力引擎。

富豪汽車在2019年上半年，全球銷售超過35.5萬輛汽車，按年增長2.5％。它將於明年開始生產該品牌的首款純電動車。

（彭博社）

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