經濟
國際金融
下一篇 上一篇

美企第3季業績展望黯淡 利潤料降4% 跌幅3年最大

【明報專訊】美國第三季企業利潤的展望變得黯淡，預料未來數周公布的企業業績將為美股帶來考驗。FactSet綜合分析師的預期，估計標普500指數成分股企業第三季利潤跌約4.1%，預料為2016年以來最大按年跌幅（圖）。全球製造業放緩等憂慮，令標普500指數在第四季伊始跌0.8%，為2016年1月以來最差的季度開局。不過摩通認為，一系列指標，包括投資者的倉位等，都反映市場調整已完成一半，預料此輪跌勢比去年底輕微。彭博社引述知情人士稱，中方官員或拒絕與美方達成廣泛的貿易協議，美股早段偏軟。

摩通策略師諾曼德（John Normand）發表的報告稱，當股市市值昂貴，且持股過度，調整幅度往往最大。當市場深度不大，大市將變得脆弱，惟無法預測衝擊何時來襲。不過進入10月後，大市不算太脆弱。他預期美國可以避免經濟衰退，但股市不時下滑將無可避免。這主要由於美國總統特朗普錯誤估計關稅、出口禁令、資本流動限制等影響。不過摩通強調，自2018年初市場波動以來，標普500指數都未曾大跌20%而陷入熊市。只是標普500指數期內總回報率，比現金總回報率高出不到2個百分點。

永利梅西等數十企業降市場期望

永利渡假（Wynn Resorts）、梅西百貨（Macy's）等數十家企業，正試圖降低市場的期望，稱利潤會低過分析師此前的預期。華爾街分析師近期下調標普500指數從能源到科技，全部11個板塊的利潤預測。

雖然美國製造業活動觸及10年低位，服務業亦以3年來最慢的速度擴張，不過就業數據緩和了部分憂慮，美國就業市場仍是經濟亮點，失業率觸及半世紀低位。不過美元今年反彈，可能會使擁有大量海外業務的美國公司，較難從海外市場賺錢。此外，持續已久的中美貿易戰也可能對美國經濟造成影響。

美元反彈 影響海外市場利潤

資產管理公司普信（T.Rowe Price）的分析認為，在貿易戰背景下，經濟環境變得更不確定。大量科技公司預期利潤將受衝擊。根據FactSet的數據，預料將發表負面展望的科技公司，數量將創紀錄。一些投資者和分析師預計，近年強勁的經濟增長不會持續，但也不會出現衰退。

聯儲局月底減息機率近八成

此外，聯儲局的寬鬆政策，是支撐今年股市的主要動力。聯儲局在7月和9月接連減息。CME Group利率期貨數據顯示，交易員認為本月底減息的概率接近八成。市場關注聯儲局主席鮑威爾、今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯及明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里本周相繼發表演講。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

FT：匯控再裁萬人 主要目標歐洲高管 券商指遣散費或達55億 恐拖累第3季業績
FT：匯控再裁萬人 主要目標歐洲高管 券商指遣散費或達55億 恐拖累第3季業績
3高層接連離任 有揣測指部分涉華為
3高層接連離任 有揣測指部分涉華為
港航削部分長途航班
港航削部分長途航班
周末局勢緊張 港股假後開市受考驗
周末局勢緊張 港股假後開市受考驗
長假期現「撳錢潮」 港匯低見7.8449
長假期現「撳錢潮」 港匯低見7.8449
籲港商重拾40年前勇氣走出去 邱騰華：加關稅已準備好 港將受全球經濟放緩打擊
籲港商重拾40年前勇氣走出去 邱騰華：加關稅已準備好 港將受全球經濟放緩打擊
支援非為救而救 助企業「升呢」抗逆
支援非為救而救 助企業「升呢」抗逆
貿發局「格仔舖」助試水温 鼓勵港商產於東盟售予東盟
貿發局「格仔舖」助試水温 鼓勵港商產於東盟售予東盟
施永青：最惡劣情况已過 對港股樓不悲觀
施永青：最惡劣情况已過 對港股樓不悲觀
擁119萬私宅成交數據 中原冀與用家雙贏
擁119萬私宅成交數據 中原冀與用家雙贏
3諾獎經濟學家 分析中美貿易戰
3諾獎經濟學家 分析中美貿易戰
貸款公司瀕爆煲揭內地「謎網」 嘉年華14.6億減值 涉多名內地「富豪債仔」
貸款公司瀕爆煲揭內地「謎網」 嘉年華14.6億減值 涉多名內地「富豪債仔」
中港金融玩家 併購不手軟
中港金融玩家 併購不手軟
百威擬強攻內地 分析：有難度
百威擬強攻內地 分析：有難度
熊貓綠能瘦身為併購做準備
熊貓綠能瘦身為併購做準備
酷派引新股東 配8億股予新譽發展
酷派引新股東 配8億股予新譽發展
吉利富豪研合併引擎業務省成本
吉利富豪研合併引擎業務省成本
Burberry與二手奢侈品網站合作
Burberry與二手奢侈品網站合作
張兆聰：體育品牌股穩中求勝之選
張兆聰：體育品牌股穩中求勝之選
趁有能力 先置業安居
趁有能力 先置業安居
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：網上增長勁 美團購12285
金子：網上增長勁 美團購12285
張兆聰：內房銷售佳 合景泰富值博
張兆聰：內房銷售佳 合景泰富值博
蔡金強：香港超穩定體系的崩潰
蔡金強：香港超穩定體系的崩潰
岑智勇：諾發業績改善 估值變吸引
岑智勇：諾發業績改善 估值變吸引
楊書健：安倍趁通脹加銷售稅
楊書健：安倍趁通脹加銷售稅
李聲揚：全球最強股市的啟示
李聲揚：全球最強股市的啟示
謝偉銓：流標地皮入標價宜公開
謝偉銓：流標地皮入標價宜公開
沈永年：有中國人的地方 樓價必升
沈永年：有中國人的地方 樓價必升
黃德几：新意網業績穩定 候5.7元吸
黃德几：新意網業績穩定 候5.7元吸
伍禮賢：政治困擾 維達免疫力強
伍禮賢：政治困擾 維達免疫力強
許繹彬：慎防「股災月」 港股出現反向
許繹彬：慎防「股災月」 港股出現反向
為子女鋪路 按需要選教育基金
為子女鋪路 按需要選教育基金
陳增濤：中華女兒波爾多與太極拳
陳增濤：中華女兒波爾多與太極拳
謝紹榮：「三金」關係不再
謝紹榮：「三金」關係不再
陸振球：吸美公用地產股 一石二鳥
陸振球：吸美公用地產股 一石二鳥
陸振球：貧富懸殊 加劇社會經濟動盪
陸振球：貧富懸殊 加劇社會經濟動盪
林少陽：逼中概股退市 損自由市場聲譽
林少陽：逼中概股退市 損自由市場聲譽
技術取勝：申洲處上升通道
技術取勝：申洲處上升通道
潘迪藍：歐盟可望否極泰來
潘迪藍：歐盟可望否極泰來
蘇沛豐：增長前景明朗 東方教育目標16.5元
蘇沛豐：增長前景明朗 東方教育目標16.5元
李順威：避美國政治問題 選歐日股市
李順威：避美國政治問題 選歐日股市
劉思明：內房宜審慎 建材股更可取
劉思明：內房宜審慎 建材股更可取
何啟聰：揀輕微價外證 美團Call25089
何啟聰：揀輕微價外證 美團Call25089
百威Call11277 留意引伸波幅
百威Call11277 留意引伸波幅
看好金價走勢 S金購11407
看好金價走勢 S金購11407
周顯：逼退市沒收資產 美無相關經驗
周顯：逼退市沒收資產 美無相關經驗
何國良：本月難免波動 理性操作仍可為
何國良：本月難免波動 理性操作仍可為
張佩儀：年金避稅也有風險
張佩儀：年金避稅也有風險
王弼：外資撤不撤 緊急法成敗關鍵
王弼：外資撤不撤 緊急法成敗關鍵
曾淵滄：內房股強者愈強
曾淵滄：內房股強者愈強
湯文亮：為尊敬的老師說一句公道話
湯文亮：為尊敬的老師說一句公道話
陳永傑：樓價下調 成交反彈
陳永傑：樓價下調 成交反彈
廖偉強：留下來就是機會
廖偉強：留下來就是機會
布少明：二手交投差過SARS時
布少明：二手交投差過SARS時
李志成：置業需求熱 一手受追捧
李志成：置業需求熱 一手受追捧
郭思治．推介股份：豐盛服務（0331）
郭思治．推介股份：豐盛服務（0331）
梁冠業．推介股份：中教控股（0839）
梁冠業．推介股份：中教控股（0839）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
盧楚仁：美元強 日圓加元更強
盧楚仁：美元強 日圓加元更強
示威衝突拖慢發展商推盤步伐 10新盤逾4000伙獲批預售卻未推售
示威衝突拖慢發展商推盤步伐 10新盤逾4000伙獲批預售卻未推售
GRAND MARINI次輪沽20伙 佔可售兩成
GRAND MARINI次輪沽20伙 佔可售兩成
朗8一房566萬沽 1個月賣平6%
朗8一房566萬沽 1個月賣平6%
十大屋苑上月124宗登記 9個月新低
十大屋苑上月124宗登記 9個月新低
西九1房租務活躍 匯璽呎租60元
西九1房租務活躍 匯璽呎租60元
峻源盡享山海景致
峻源盡享山海景致
新港城交投連月挫 呎價守1.7萬
新港城交投連月挫 呎價守1.7萬
東方匯理：金價1450美元可買
東方匯理：金價1450美元可買