美企第3季業績展望黯淡 利潤料降4% 跌幅3年最大

摩通策略師諾曼德（John Normand）發表的報告稱，當股市市值昂貴，且持股過度，調整幅度往往最大。當市場深度不大，大市將變得脆弱，惟無法預測衝擊何時來襲。不過進入10月後，大市不算太脆弱。他預期美國可以避免經濟衰退，但股市不時下滑將無可避免。這主要由於美國總統特朗普錯誤估計關稅、出口禁令、資本流動限制等影響。不過摩通強調，自2018年初市場波動以來，標普500指數都未曾大跌20%而陷入熊市。只是標普500指數期內總回報率，比現金總回報率高出不到2個百分點。

永利梅西等數十企業降市場期望

永利渡假（Wynn Resorts）、梅西百貨（Macy's）等數十家企業，正試圖降低市場的期望，稱利潤會低過分析師此前的預期。華爾街分析師近期下調標普500指數從能源到科技，全部11個板塊的利潤預測。

雖然美國製造業活動觸及10年低位，服務業亦以3年來最慢的速度擴張，不過就業數據緩和了部分憂慮，美國就業市場仍是經濟亮點，失業率觸及半世紀低位。不過美元今年反彈，可能會使擁有大量海外業務的美國公司，較難從海外市場賺錢。此外，持續已久的中美貿易戰也可能對美國經濟造成影響。

美元反彈 影響海外市場利潤

資產管理公司普信（T.Rowe Price）的分析認為，在貿易戰背景下，經濟環境變得更不確定。大量科技公司預期利潤將受衝擊。根據FactSet的數據，預料將發表負面展望的科技公司，數量將創紀錄。一些投資者和分析師預計，近年強勁的經濟增長不會持續，但也不會出現衰退。

聯儲局月底減息機率近八成

此外，聯儲局的寬鬆政策，是支撐今年股市的主要動力。聯儲局在7月和9月接連減息。CME Group利率期貨數據顯示，交易員認為本月底減息的概率接近八成。市場關注聯儲局主席鮑威爾、今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯及明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里本周相繼發表演講。

（綜合報道）

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