熊貓綠能瘦身為併購做準備

8月着手節流 冀省1.96億人幣

鍾暉形容：「今年是熊貓綠能的調整年，能夠實現扭虧，主要成本降低，擴充股東結構有關。」她續稱，年內集團停止併購，目前則共營運67座太陽能發電站，總發電量按年增加13%，通過3月戰略配售，引入華融海外投資及青島城市建設投資，連同持股達22.7%的招商新能源，三大國有背景股東佔股62%，改變民營管治時缺管理及盲目擴張的作風。在招商局的管理文化影響下，他們按67座電站的發電量、利潤等表現做排名及精細管理，了解未能達標原因及安全生產狀况。另從8月份各部門着手節流，冀減省1.96億元（人民幣．下同）成本，做好盈利及股本回報率，在股價上能夠反映經營成績。下一步集團將從加強現金流方面着手，屆時便有分紅基礎，但是尚需一些時間。

整體負債率由80%降至76%

連同較早前出售資產及引入兩家國企，熊貓綠能整體負債率已由80%，降至76%，她期望進一步降低。出售英國的太陽能電站資產後，業務將集中在大中華區。將來集團還會找一些具實力、有協同作用及具國有資產背景的投資者參與，引進更多資金，降低負債水平，甚至引進新的融資方式，將光伏的電費收入打包成產品，冀為改善資金流帶來幫助。目前集團的資金成本大概為7至7.5厘。

在太陽能發電站之外，鍾暉稱，位於西藏的5吉瓦水電開發項目，投資大發展周期長，因此會逐步提供貢獻。將來在光伏項目方面，會物色具現金流及具回報的項目。

同時，公司過往因為曾經在海外發展，建立了品牌認可，她冀在未來完成調整期後，利用在港上市地位，視乎情况再部署區域化發展。