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百威擬強攻內地 分析：有難度

【明報專訊】美國傳媒CNBC昨日報道指出，百威亞太（1876）上周在港上市掛牌後，下一步將尋求在亞洲積極擴張，重點發展的市場會是中國、韓國、印度及越南。但有分析認為，中國本地啤酒公司仍對當地市場有強大的控制權，再加上中國消費者偏好白酒，因此百威在中國市場的增長空間有限。

潤啤亞洲市佔率16.5% 領先百威

根據歐睿（Euromonitor）的市場調查，雖然高檔啤酒在中國十分流行，但是百威在內地市場份額為排第三，佔16%，在東南亞的市佔率甚至無法打入頭10名。若以整個亞洲地區計，華潤啤酒（0291）的市佔率為16.5%，位列榜首；而百威則緊隨其後，市場份額為13.5%；青島啤酒（0168）的市佔率為11.5%，排第三（見圖1）。

喜力伙拍潤啤 為百威帶來挑戰

中國按銷售量計是全球最大的啤酒市場，但在本地啤酒商和國際啤酒巨頭之間的競爭中，本地啤酒仍然在內地市場領先。

據Refinitiv的調查指，以公司市值計，華潤啤酒以1338億元市值排榜首；青島市值約679億元排第二位；而一些地區性的啤酒商如重慶啤酒、燕京啤酒等則緊隨其後（見圖2）。

路透社報道，華潤啤酒在中國市場擁有逾25％的市場份額，旗下雪花啤酒以銷量計是全球最暢銷的啤酒。

另一方面，荷蘭啤酒商喜力（Heineken）去年收購了華潤啤酒40％的股權，為百威在中國高端啤酒市場的地位帶來挑戰。

交銀國際：中國消費者首選仍是白酒

交銀國際董事總經理洪灝認為，中國本土啤酒品牌仍在當地市場仍佔主導地位，而且中國的消費者首選仍然是白酒，因此百威可以在中國市場獲得多少增長，還需要觀察。

歐睿國際研究分析師Jarred Neubronner則表示，百威在東南亞反而會有更好的前景，但需要在越南和菲律賓市場取得突破，同時酒精類股份最近一直受亞洲投資者所青睞，上市有助公司於亞洲地區進一步拓展。他同時建議百威，可以用收購當地啤酒商的形式，利用其分銷網路，增加其品牌在亞洲區的銷量。

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