貸款公司瀕爆煲揭內地「謎網」 嘉年華14.6億減值 涉多名內地「富豪債仔」

明報記者 方楚茵

嘉年華國際上月23日突然公布聯席主席兼執董景百孚辭任，並隨即在9月30日公告應聯交所要求發公告，交代去年業績約14.6億元減值，揭發內地P2P中新小貸多位幕後股東，拖欠嘉年華國際巨額按金及其他應收款，嘉年華亦認購對方多隻併購基金，以及投資多家上市公司，最終造成大額虧損。

張偉中科創拖欠逾9億款項

根據該份公告，嘉年華自2017年起認購了內地威廉金控旗下多隻併購基金，而威廉金控大股東正是曾協助中國太平（0966）以近百億元向恒地（0012）在北角京華道18號全新商廈、今年4月因涉黑社會犯罪被深圳公安局調查的中科創創辦人張偉，單計該批基金在2018年已需作投資虧損撥備5.8億元；同時中科創旗下多間公司亦拖欠了嘉年華合共9.02億元按金、貸款及利息。

中新控股欠2.1億貸款及利息

公告內尚披露了嘉年華多名「富豪債仔」，內地神秘富豪、近日在英國逝世的先鋒集團董事長張振新，他旗下的中新控股（8207）亦拖欠嘉年華約2.1億元貸款及利息；而曾是華融股東的富商黃培海則拖欠集團4000萬元及另加利息，以及弘達金融（1822）前執行董事劉江湲，則拖欠嘉年華1億元及另加利息，三筆貸款原應於今年2月到期。「債仔」當中，大部分與張振新的先鋒集團有一定聯繫（見另文），一直聲稱主業是主題休閒及消費業務的嘉年華，放貸金額之大卻儼然是一家金融機構。

此外，公告亦披露了嘉年華作出大量的證券投資，造成2018年虧損2.5億元，但眼光顯然一般，包括買入了年初暴跌的內房股佳源國際（2768），以往曾遭狙擊的神州租車（0699）、前主席景百孚同樣任大股東的仁天科技（0885）、被指財困的星美控股（0198）等。

嘉年華近年債務官司纏身

事實上，嘉年華本身亦官司纏身，包括英皇楊氏家族成員楊力成、楊健成在內的八名人士上周入稟，要求嘉年華償還合共餘下的2915.6萬元債券本金、利息及訟費等。

入稟狀顯示，嘉年華曾在2017年5月16日配售了本金額為3億港元的6厘高級債券，每年年底需支付利息，該8名債券持有人持有本金總額合共3200萬元的債券，該批債券至今年5月違約，至上月3日才向8名持有人支付約244.4萬元，尚欠8名人士共2915.6萬元債券本金未償還。