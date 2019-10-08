3諾獎經濟學家 分析中美貿易戰

Michael Spence：兩國可達成局部和解協議

Michael Spence於2001年與George Akerlof及Joseph Stiglitz憑着「信息不對稱理論」(Asymmetric Information Theory)共同榮獲諾貝爾經濟獎。Spence指出，去年中美貿易關係轉趨緊張，這發生於中國正成為全球大國的時點，因為中國不論在經濟或科技領域均迅速崛起，才觸發兩國出現碰撞。他分析，未來關鍵是中美是否願意就一些較易有共識的問題，例如在共同保護知識產權等首先達成協議，跟着再聚焦於科技發展等分歧較大的問題，兩國暫時和解的機會便比較大；相反，若兩國一定要把所有問題一次過解決，達成協議十分困難。

美國過去數十年科技領先全球，Spence分析，科技可應用在製造尖端產品在環球經濟取得優勢外，亦涉及國家安全等問題，兩者是難以分割的，故此中美在此領域料磋商需時；他相信兩國可以首先達成共同保護知識產權的協議，暫擱置其他分歧。

Robert Merton：難預測結果 留幾手準備

1997年Robert Merton因為研發出用於股票期權估值的Black-Scholes formula而與Myron S. Scholes一起榮獲諾貝爾經濟學獎。他亦致力研究如何準確評估期權，以及市場交易中獲得適當風險水平，並且展示該公式的深遠成果，「此為生產理論。我們如何創造出所有金融產品，如何定價，又如何計算風險」。

Merton是次也應用期權理論分析貿易戰，他指，既然仍有不確定性，例如至少有變得更好、維持不變及變得更差等三種結果，出現不同結果的機會率亦各異，投資者可首先制定一旦出現每一結果後的應對策略，根據事態發展再謀後動，而非孤注一擲。

據Merton分析，由於中美貿易戰出現不同結果的影響十分深遠，等結果出現後再作正確的決定非常重要，例如兩國最終談判破裂，美國企業決定重整大部分產業鏈，撤出中國，影響重大，「因為廠房關閉後便不會再回來」。

Bengt R. Holmstrom：維持信任才能合作

Bengt R. Holmstrom憑着合約理論，與Oliver Hart共同榮獲2016年諾貝爾經濟學獎。談到合約，一般讀者可能率先想到樓宇買賣或企業之間的交易，但Holmstrom認為，在個人層面，僱主與僱員簽訂合約，關鍵便是要在制約(constraints)及誘因(incentives)中取得平衡。

例如某名行政人員能力可能很強，但如果他並非以公司最佳利益行事，便是不理想的情况，所以應該想辦法把該員工的個人利益與公司利益綑綁在一起。

將合約理論應用於中美貿易戰的話， Holmstrom指出，目前美國與中國的企業能夠在同一供應鏈生產某一種產品，關鍵是存在信任，如何繼續維繫雙方的信任十分重要。

[封面故事]