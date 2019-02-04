擁119萬私宅成交數據 中原冀與用家雙贏

適逢CCL推出20周年，中原在集團副主席施俊嶸帶領下，成功研創「中原樓市片區」，不再簡單以區議會的18區作為分類，而是根據中原的經驗、市場的需求和成交的數據，將本港劃分為172個「片區」（分區），為本港樓市提供一套嶄新的地理分析框架，供市場和學術研究之用。

斥千萬向差估署補齊24年140萬宗成交

另外，根據差餉物業估價署公布，去年底本港私人住宅總存量約119萬個（不包括村屋及未補地價的資助房屋）；中原以累積多年的全港樓宇字典作基礎，作出大量實地考察補漏工作，對齊該119萬套私人住宅的樓齡、地域和面積，並且斥資近1000萬元，從差估署補齊1995年至今逾24年所錄得約140萬宗相關私樓成交的實用面積資料，在網站上供公眾查閱。

施永青解釋，中原在服務大型住宅屋苑客戶方面一直有較大優勢，是次補齊單幢樓及中小型屋苑住宅的逾24年的成交，計算歷來每次成交的實用面積呎價，予公眾參考，固然是對社會有好處；而在資訊更流通的情况下，中原作為本港代理行業龍頭，料可以促進買賣雙方更快作出交易決定，中原因此亦可望賺取更多佣金，同樣受惠。

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