經濟
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貿發局「格仔舖」助試水温 鼓勵港商產於東盟售予東盟

【明報專訊】除了港府推出多項措施支援中小企，負責促進香港貿易的貿發局也擔當重要的輔助角色。貿發局總裁方舜文接受本報專訪表示，無論今年帶領港商「走出去」，還是本地展覽把買家「帶過來」，貿發局都有新改變。

「留意到今年初以來，中小企在拓展市場方面積極很多，與他們相信貿易糾紛不會一下子解決有關。」方舜文稱中小企需發掘新市場，貿發局的工作變得更重要。除繼續參加國際展覽，考慮到企業不可能「逢展必到」，今年新增「Show & Match」推廣模式。

貿發局職員可代買家介紹產品

Show & Match就好像格仔舖，由貿發局負責展位，港商利用展示櫃展示產品，港商既可派員到場，也可由貿發局職員代為向買家介紹產品及蒐集信息。優點是港商能以最具成本效益辦法測試市場反應，「早前德國Outdoor by ISPO展覽，便展示6間港商產品，因反應甚好，港商都要求明年親自參展」。

貿發局的考察團一直為中小企海外設生產線提供指引，「以前較橫向，一個團會有不同行業港商；今年則採縱向形式，每次針對一種行業，邀請上下游配套的廠商一起考察」。方舜文稱東盟國家具消費潛力，港商既去生產，何不因利乘便打開當地市場，所以局方亦安排廠商與當地主要零售業、百貨公司代表會面，助港商「產於東盟，售予東盟」。

本港方面，據貿發局統計，今年首9個月共舉辦了26個展覽，吸引全球逾56萬名買家到場，整體人數與去年相若。不過方舜文承認，近月個別展覽的買家人數有約一成跌幅，稱在外圍不明朗下這是難以避免的。但反過來，貿發局邀請更多具實力買家來港，提高參展港商獲取大額訂單機會，例如上月的鐘表展，有西班牙買家與本港製造商簽訂170萬美元（約1334萬港元）訂單。貿發局亦為參展商直接邀請廠商指定的買家，務求以更精準的配對提高生意成功率。

另自8月的食品展起，貿發局經海外辦事處的網上社交平台，實時報道展覽情况及買家訪問。「確有效果，有東南亞甚至法國買家，看了直播即時決定飛過來。」方舜文說。

（貿戰與香港系列）

相關字詞﹕東盟 展覽 格仔舖 產於東盟售予東盟 貿發局

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