經濟
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籲港商重拾40年前勇氣走出去 邱騰華：加關稅已準備好 港將受全球經濟放緩打擊

【明報專訊】導言

中美貿易摩擦自去年3月開始，至今美國已對總額接近5500億美元貨值的中國貨徵收關稅，基本涵蓋所有中國赴美出口；中國亦向總額約1850億美元的美國貨徵收報復關稅。

作為本港第一及第二大貿易伙伴，中美貿易關係惡化對本港經濟及中小企的打擊立竿見影。本港出口去年11月開始連續10個月負增長，令今年很大可能出現2009年金融海嘯以來最大出口跌幅。今年上半年，本港GDP只有0.55%增幅，且第二季出現按季倒退0.4%的放緩情况，如第三季GDP再次按季負增長，本港經濟將出現技術性衰退。

中美糾紛懸而未決，保護主義抬頭，改變了全球貿易格局。在新形勢下，香港經濟與外貿出路在何方？政府及商貿機構有什麼支援？港商在逆境中怎樣透過遷移生產線等方式降低關稅影響？如何活用電子商貿、政府基金發掘新商機？未來個多月，《明報》逢周二刊登的「貿戰與香港」專題會深入探討。

中國美國兩大世界經濟體在貿易上的角力日趨白熱化，港府商務及經濟發展局長邱騰華早前接受本報訪問時指出，中美全面徵關稅是預期之中，香港作為外向型經濟，影響很快見到，但打擊不一定比美國大。他認為，接着香港經濟會受到貿易關係開倒車、全球經濟放緩所打擊；過去數十年的環球貿易格局將會改變，形成自由貿易與壁壘貿易兩大體系。邱騰華寄語港商應當重拾40年前敢於北上設廠的勇氣，在新形勢下走出去打開一片天。

明報記者 陳子凌

出現中美貿易糾紛以來，邱騰華不下10多次與商界會面，探討最新形勢，他指出，對於10月及12月美國可能再加關稅，本港商界早已作最壞打算，所以全面徵關稅也好，稅率上調也好，「都算是意料之中，要應對的亦早已應對」。

政府去年遞交立法會的文件曾指出，經香港轉口的中美貿易，佔本港整體出口不足10%，因此關稅對本港GDP的直接影響僅0.1至0.2個百分點左右，但從實際情况來看，去年香港GDP有3%增長，今年上半年卻接近零增長，「我們很難量化跌了的3%GDP受什麼影響，但貿易戰肯定是最大原因」。

中美是香港第一、二大貿易伙伴，香港本身又是開放及自由經濟體，因此中美貿易的角力，香港的衝擊來得甚快，至於經濟打擊會否來得最痛，邱騰華有一番看法。

保護主義體系vs.自由貿易體系

「我認為打擊不在於影響經濟多少個百分點，而是長遠世界貿易格局將被改變。」邱騰華認為，美國正在對過去數十年全球自由貿易「倒行逆施」，透過貿易壁壘手段去改變低關稅環境，在本土市場與環球市場之間自築長城，意圖推倒現有貿易規則，重建一個利己的遊戲玩法。

「不單供應鏈，投資流向也將改變，

然後股市會有所反映」

令邱騰華憂慮的是，保護主義已經在抬頭，不單中美，最近日韓亦出現貿易爭端，令可見將來的環球貿易格局出現兩大陣營，一邊繼續遵從自由貿易原則，另一邊則像美國築起貿易壁壘，「這將不單反映在供應鏈上，投資的流向也將改變，然後股市會有所反映，香港作為三大金融中心之一，這方面不得不留意」。

香港何去何從？「做不成美國人生意，就做其他人生意」，當全球貿易可能分為兩邊，香港無疑要有所選擇，邱騰華認為答案顯而易見，「香港一直實行自由貿易，是最能身體力行維護這個規則的成員」；而且在新格局下，與其他堅持奉行自由貿易的國家地區做生意，也意味着機會更多。

要化危為機，邱騰華不諱言港商一定要有膽量，「40年前港商返內地設廠，敢去吃第一口螃蟹；20年前中國入世，港商做貿易代理」。他並指出，過去港商的機遇與內地息息相關，大家同坐一條船，現在中國經濟已是一架快車，以一帶一路為戰略走出去，「無論喜不喜歡，現在考量的是港商還有沒有勇氣坐上這架快車，配合走出去策略將香港打造成經貿橋頭堡」。

■邱騰華專訪片段 link.mingpao.com/60606.htm

（貿戰與香港系列）

相關字詞﹕一帶一路 貿易保護主義 自由貿易 香港gdp 中美貿易摩擦 邱騰華

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